SON zamanlarda Trabzonspor'un bir maçında bu kadar gerildiğimi hatırlamıyorum. Hani bir laf vardır ya "Öldük öldük dirildik" işte bu maçta 93 dakika boyunca bunu yaşadık. Ünal Karaman, Fenerbahçe maçını düşünerek değişiklikler yaptı. Yine stoper ikilisini değiştiren Karaman, Ivanildo Fernandes ve Campi'yi yan yana oynattı. Geçen sezondan bu yana stoper hattında devam eden hastalık bir türlü iyileşemedi. Fernandes öyle bir hata yaptı ki AEK'yı cesaretlendirdi, arkasından yine Obi Mikel'in ceza sahası dışında başlayıp ancak içerde biten pozisyonda takımı aleyhine penaltıya sebep olması, hepimizi korku tünelinin içine soktu. AEK iyice iştahlandı... Mikel büyük bir transferdi ve Trabzonspor onu büyük bir fedakarlıkla aldı ama hem bundan önceki maçlarda hem de dün gece takıma adaptasyonu sıfırdı. Hazır değil... Bunlar arka arkaya gelince takımın arka tarafı dağıldı.. Karaman dayanamadı ve doğru bir hamle yaparak 36. dakikada oyundan aldı. İkinci yarı Mikel'in yerine oyuna dahil olan Sörloth ile Trabzonspor'un sahadaki yapısı da değişti. Ekuban'ın forvet arkasına geçmesiyle birlikte bordo-mavililer ilk yarıda yapamadığı hücum organizasyonlarını özellikle Sosa ve Nwakaeme'nin yetenekleriyle gerçekleştirmeye başladı. 34 yaşındaki Sosa'nın 93 dakika boyunca sahada ayak basmadık yer bırakmaması gençlere örnek teşkil etmeli. Kaptan, takımının en büyük ateşleyici gücü oldu. Siz siz olun rakiplerinizi çantada keklik görmeyin. Bu maç ders olsun...