SIRAYLA gidelim..

1- Vodafone Park'ın zemini bozuk.. Beşiktaş bu zeminde sıkıntı yaşıyor.. Bunu geçen hafta Abdullah Avcı da söyledi.. Bir şey yapılmayacak herhalde.. Milli Takım da bu statta oynayacak. Caner'in çime takıldığı anda herkesin içi cız etti. İyi ki bir şey olmadı.. Teknik olarak yapılması gereken neyse niye yapılmıyor.. Maliyeti mi sıkıntı Beşiktaş için! Eğer öyle bir durum varsa TFF devreye girmeli.. Milli Takım böyle bir zeminde maç yapmamalı.. Önlemi şimdiden alınmalı..

2- Burak Yılmaz hem Temmuz hem de Ağustos'ta sakatlık geçirdi. Aradan 2 ay geçmiş.. Sahalara da dönüşü 1 ayı bulacak. Elindeki tüm forvetleri de yolluyorsun.. Durum böyle iken Beşiktaş niye bu bölgeye acil transfer yapmaz. Yapacaksa son gün mü beklenir!.. Güven'le olmadı olamaz da.. Sıkışıp kaldı Rizeli oyuncuların arasında..

3- Beşiktaş'ta bir oyuncu gidiyor bir tane geliyor.. Karışık bir trafik var.. Bir hafta sahada olan oyuncu bir hafta sonra olmuyor.. Bir de yeni teknik adam yeni düzen, yeni sistem... Transferler de hep son günlere kaldığı için Avcı'nın sistemi oturana kadar puanlar uçup gidiyor...

4- Beşiktaş aslında iştahlı ve arzuluydu.. Ama bunu skora yansıtamadı.. Özellikle ilk yarıda oldukça tempoluydu Kartal.. Çaykur Rize, kontrataktan harika bir gol attı. Ancak ne kadar iyi niyetli olursanız olun, üretemez ve topu içeri sokamazsanız bir anlamı kalmıyor...

5- Hakem hataları sürmeye devam ediyor.. VAR ile sahadaki hakemler farklı maçı izliyorlar!