Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı ve sonrasında yaşananlar gerçekten çok dramatik. Türk futbolunun son zamanlarda yetiştirdiği böyle büyük bir yıldızı birçok kulüp istemiş ve 21 milyon Euro (132 milyon 426 bin TL) bile teklif edilmişti. Gelin görün ki 21 milyon Euro'luk oyuncu yanlış teşhis nedeniyle futbol hayatının baharında 6-7 ay sahalardan uzak kalacak. Bu sakatlık mevzuları kulüplerimizdeki sağlık heyetlerini bir kez daha gündeme getirdi. Trabzonspor yönetimi, 21 milyon Euro değerindeki bir oyuncuyu sadece bir kişinin eline teslim ediyorsa burada bir yanlış var demektir. Teşhisi koyan doktorun görevine son verildi ama oyuncu belki sezonu kapatacak. Bu acı olaydan birinci dersi alacak olan Trabzonspor yönetimidir. Siz değeri yüz milyon liraları bulan bir takım kuruyorsanız, bu takımı teslim edeceğiniz ellerin de çok bilgili, yetenekli ve tecrübeli bir sağlık heyeti olmalı. Bir doktor, bir oyuncunun geleceği ile ilgili karar veremez. Gerektiği zamanlarda başka doktorlar da karar vermeli. Hem ülkemiz içindeki hem ülkemiz dışındaki doktorlarla da bilgi alışverişi yapıp, oyuncunun durumu konuşulabilmeli. Sadece Trabzonspor'da değil tüm kulüplerimizde böyle bir birim olmalı. Bildiğim kadarı ile de G.Saray, Beşiktaş ve F.Bahçe'de bu var. Abdülkadir Ömür büyük bir şanssızlık kadar bilgi eksikliğinin de kurbanı oldu. Bir sözüm de teknik kadroya… Oyuncunun durumu kendisi ile iyi bir şekilde analiz edildi mi? Doktor, teknik kadro ve oyuncu… Çünkü burada psikolojik faktörler de önemli. Oyuncu oynamak, idmana çıkmak istiyor ama doktor fikrini söyleyip kenara çekilebilir. Biraz da işin teknik kadroda olması gerekiyor. Burada ikili konuşmalar, oyuncunun psikolojisini iyi analiz etmek gibi önemli unsurlar göz ardı edilmiş… Buradan Abdülkadir'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım en kısa zamanda aynı performansı ile sahaya döner.