Enteresan bir maç oldu. Gazişehir 6-7 gol atıp tarihi bir farka da ulaşabilirdi.

Ama çok gol kaçırdılar. Karius kurtardıkça, Beşiktaş da eksik olmasına rağmen maça ortak oldu. Sonuçta tabelaya bakarsak Beşiktaş kaybetti.

4 haftada 2 yenilgi, bir galibiyet ve bir de beraberlik. Yazık! Beşiktaş için alışık olunmayan bir durum.. Zaman değil destek isteyen Abdullah Avcı ve takımı, ne yazık ki zirveden hızla kopuyor. Sebep çok! Yeni sistem sevdaları, disiplin sorunları, yönetim yanlışları, kalitesi düşük yabancı futbolcular.

Daha 6. dakikada Vida kendini attırırken, Beşiktaş'ı da yakan isim oldu.

Hangi forvet olursa olsun o eli hissettiği anda kendini atar.. Nitekim attı da..

Hakemin burada yüzde 10 hatası varsa Vida'nın yüzde 90 hatası var.. Hem 3.5 milyon Euro alacaksın hem de amatör olacaksın.. Barcelona, Real Madrid, Bayern Münih gibi takımların dışında acaba 3.5 milyon Euro yıllık ücret alan bir stoper var mıdır Avrupa'da! Beşiktaş'ta var...

Sadece Vida mı? Elneny zaten iyi bir adam olsa Arsenal bırakmazdı.. Rakibine tekme atan bir futbolcu Beşiktaş'a yakışıyor mu? En az 3 maç ceza alacak.. Lige tutunmaya çalışan Beşiktaş için belli ki bu sezon bir kayıp olacak.. Taşların yerine oturması zor gözüküyor. Beşiktaş'ın sorunu çok.. Kim nerede oynuyor, kim ne yapıyor belli değil.. Takımda bir sürü yeni isim var ama verimleri kötü..

10 kişi kalıyorsun planın ne? Bir tek Adem'i gördük. Adam her şeyi yaptı.

Sağda solda her yere ayak bastı, pas trafiğini yönetti. Forvetin yok.. Güven'le olmuyor. Alternatifin yok! Çözüm yok!

Yok da yok! Ne yaptı dün gece Güven, koca bir sıfır. Şampiyonluğa oynayan bir takım bu kadar pozisyon verir mi? 10 kişi kalan bir takımın daha derli toplu olması gerekir normal şartlarda. Beşiktaş'ta o da yoktu.. Ne diyelim, geçmiş olsun!

Gazişehir'i de kutlarım.