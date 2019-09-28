Bütün gözler ve tahminler belki Galatasaray-Fenerbahçe maçı üzerinde ama unutmayalım ki Trabzon'da da dananın kuyruğu kopacak. Neden dananın kuyruğu kopacak çünkü iki takımda da büyük bir gaz sıkışması var. Trabzonspor kazanamıyor, Avrupa'da da kötü. Eleştiri okları Ünal Karaman'ın üzerinde.

Beşiktaş'ta da durum farklı değil. Oradaki bilanço daha ağır, bir de yönetim depremi yaşandı. Beraberliğin iki takıma da yaramayacağı bir gerçek.

Eğer şampiyonluk kelimesini telaffuz ediyorlarsa birinden birinin üç puanı alması şart. Trabzon avantajlı, neden? Beşiktaş; Sivas, Gazişehir ve Bratislava deplasmanlarında seyirci baskısıyla dağıldı. Zaten siyah-beyazlı kulübün geçen sezonun sonundan beri devam eden bir deplasman fobisi var. 40 bin kişinin önünde oynayacak olan Trabzonspor bu maçın favorisi.

Abdülkadir Ömür ve Ekuban'ın eksikliği Trabzonspor'un hücum gücünde inanılmaz bir boşluk yarattı. Nwakaeme'nin de sezon başından bu yana resmen sahada yokları oynaması bordo-mavililer için büyük eksiklik.

Ama bu maç Sturridge'in oynaması halinde hücum gücü artacak Trabzonspor'da diğer isimlerin de performansı yukarı çıkarsa, sonuca gidebilirler.

Unutmadan bir teknik direktörün oyuncu tercihi kadar, en iyi yapması gereken işlerden olan oyuna müdahaleleri de Ünal Karaman'ın doğru ve zamanında gerçekleştirmesi artık şart.



KADERE BAK KADERE!

BEŞIKTAŞ'A gelirsek… İki yıl üst üste şampiyon olup, Avrupa'da da başarılar elde eden bir kulübün bugün geldiği nokta benim için dramatik. Beşiktaş sıradan bir kulüp değildir, bunları yaşamayı da hak etmiyor. Beşiktaş tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden Şenol Güneş'i milli takıma gideceği için protesto edip, istifaya davet eden bir kısım taraftar şimdi de Fikret Orman'ı hedef aldı.

Onların derdi Beşiktaş'ın başarısı değil. Yoksa Şenol Güneş'e bile bunu yapmazlardı.

Ne acı ki o zaman hedefte olan Güneş'ti, yönetim sessiz kalmıştı. Şimdi ise tepkiler yönetime, kadere bak! Neyse gelelim takıma… Beşiktaş bu sezon ilk büyük maçını oynayacak. Abdullah Avcı, başarılı bir hoca ama şanssız bir dönemde Beşiktaş'a geldi. Siyah-beyazlı takımda sanki her şey Burak Yılmaz'a bağlı, bu yanlış.

Forvetlere top gelmiyor ki!

Beşiktaş'ın sağ kanadıyla sol kanadı arasında uçurum gibi mesafe var. Ortada bağlantıyı yapacak Adem de yok. Elneny de cezalı. Dorukhan bu sezon zaten etkisiz, herhalde hoca Oğuzhan'a büyük umut bağlayacak. Beşiktaş'ın eksik yanları çok. Trabzonspor deplasmanında kazanma şanslarını az görüyorum.