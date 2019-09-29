Maçı 51 binden fazla kişi izledi ve rekor kırıldı. Bu insanlar şanslıydı çünkü bu maç için bilet bulmak mucizeydi. Ama 51 bin kişi ızdırap çekti dün gece statta... Oyun o kadar kötüydü ki tansiyon da düştü... Stattaki Galatasaray taraftarı bir ara sessiz kaldı, maç Kadıköy'de oynanıyor sandım! Herkes uyuyordu... TV başındaki insanlar zaten kanal değiştirmiştir! Sonuçta herkes mutlu oldu. Galatasaray, Fenerbahçe, hakem Cüneyt Çakır, TFF... Bir de 103 ülkede yayınlanmış bu maç! Şimdi biraz sahaya bakalım. Galatasaray evinde oynadığı bu maçı kazanmak zorundaydı. Bir de Radamel Falcao'yu almışsınız. Bizi kurtaracak dediğiniz adam... Ama adamı besleyecek bir damar yok. Bir kez pozisyona girdi onda da nefis bir vuruş yaptı ama ofsayta takıldı. Geçen sezon Galatasaray kanatları şıkır şıkır işliyordu. Sağlı sollu ortalar bombardıman gibi geliyordu. Hız da kaybolmuş... Orta saha verimsiz... Ağır bir Galatasaray var. Fenerbahçe, 25 dakika baskı yaptı, çıkamadı Galatasaray... Uzun uzun toplar şişirdi bir ara Aslan. Sanki deplasmanda oynuyordu... Onlar da boşa gitti zaten. Galatasaray'da sorun çok... Fenerbahçe ise istediğini aldı. Yenilmemek ve bir puan almak bile önemliydi, bunu da başardılar. Ligde Beşiktaş dışında rakipleri ile maçlarını tamamladılar. Altay başarılı, Gustavo risksiz oynadı. Fenerbahçe'nin genç file bekçisi zaman zaman hatalar yapsa da bir derbi maçta yaptığı kritik kurtarışları alkışlamak lazım. Yeni bir Rüştü, Volkan geliyor. Ersun Yanal istediğini aldı...