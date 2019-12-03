Son 7 yılda Beşiktaş'ın başına gelen en güzel şey Atiba olsa gerek.. 36 yaşındaki oyuncu 7 sezondur Beşiktaş'ın yükünü çekiyor.. Disiplinli, sakin, efendi ve efektif.. Dün gecenin de kahramanı benim için.. Aslında son maçların yıldızı hep oydu.. Sakatlandığı zaman sahalara dönmek için fazladan 1 saat daha idman yapıyormuş.. Oynamadığı maçları sorun edermiş.. Ümraniye'nin en çok sevilen ismiymiş. Bir sürü örnek var daha.. Bu futbol aşığını Beşiktaş ilerleyen zamanda mutlaka teknik kadroda değerlendirmeli. Yazıya Atiba ile başlamak istedim.. Maçın sonucu zaten belliydi.. Detaylıca analiz edecek bir durum yok.. Daha müsabaka oynanmadan Kayserispor teslim olmuştu.. Bülent Uygun daha karşılaşmadan önce şunu demişti: "Benim gittiğim her takım batmış durumda. Benim dipten çıkarmamı bekliyorlar. Başın düşünce dara, Bülent Uygun'u ara." Görev alıp almamak bir tercih meselesi. Dert yanacaksan görev de almayacaksın.. Hoca bunları söylerken sahadaki oyuncular da reaksiyon göstermedi.. Kayserispor'un güçsüz ve renksiz hali Beşiktaş için ilk yarıda her şeyi kolaydan da öteye götürdü.. İlk devrede bulduğu gollerle işi bitirdi.. İkinci devre Beşiktaş, "Maçı kazandım" diyerek vites düşürdü.. Taraftar zafer şarkıları söylemeye başladı.. Galatasaray şampiyonluğun favorisi iken, Fenerbahçe de en büyük adaydı.. Trabzon da potadaydı.. Bunlar ligin ilk 7-8 haftasında yaşanan tabloydu.. Bugün Sivas lider, Başakşehir ikinci ve Beşiktaş da üçüncü.. Beşiktaş, üç ezeli rakibini de geçmeyi başardı.. Kadere bakın... Galatasaray ve Fenerbahçe krizde... Trabzon kayıplar yaşıyor.. Yönetim ve Abdullah Avcı'yı tebrik etmek lazım.. Beşiktaş'ın önünde Fenerbahçe maçına kadar zorlu bir maraton da yok.. Eğer Fenerbahçe derbisine kadar kazasız giderse, siyah beyazlı takım ilk yarıyı lider bitirebilir..