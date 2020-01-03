Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu dinledik. Ünal Karaman'ın ayrılık süreci herkesi yıpratmış. Oysa ki tarihin yapraklarına bakarsak bu tür vedaları bütün takımlar yaşadı. Hoca ayrılacağını ifade ediyor, kendisiyle oturulup konuşuluyor, orta bir yol bulunduktan sonra da sezon sonuna kadar olan alacakları ödenip sözleşmesi feshediliyor. Trabzonspor'a hizmet etmiş, kalan ücretinin ödenmesi kadar doğal bir şey olamaz. Sonuçta bu sayfa kapatılmalı artık. Trabzonspor ikinci yarıya bu tartışmalarla giremez, takıma ve camiaya zarar verir. Şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi. Kadrosu harika, Ndiaye transferi bitmiş, bugün sayfada okuyacağınız Nedelev de İstanbul'a davet edilmiş… Yani bir isim gitti diye her şeyin alt üst olmasını beklemek, bundan çıkar sağlamak Trabzonspor'a ihanettir. Özetle profesyonel olarak bir hocanın sözleşmesi feshedilmiştir. Herkes kendi hayatına ve yoluna bakmalıdır. Sayın başkan her şeyi net bir şekilde açıkladı.

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Bazı ses kayıtlarını bugün açıklayın!



Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, bugün bir basın toplantısı düzenleyecek. İlk yarıya VAR ve hakemler damga vurdu. Her hafta tartıştık, memnun olan hiç kimse yok. Bugün Sayın Alp, meslektaşlarımızın sorularını yanıtlayacak ve sunum yapacak. Umarım bu sunumun içerisinde birkaç maçtan VAR konuşmalarının diyalogları da yayınlanır. Çünkü insanlar ve medya merak ediyor. Ben bunun küçük bir bölümünün açıklanmasının kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hani diyorlar ya eğitim amaçlı, ben bu şekilde bir eğitim verilebileceğini düşünüyorum. MHK kendisini başarılı buluyormuş… Eğer bir müessese bu kadar çok tartışılıyorsa her kulüp canımız yandı diyorsa açıkçası ben başarılı bulmam. Alp toplantıda, Zorlu Center'da TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Asbaşkanı Semih Özsoy ile gerçekleştirilen görüşmeyle ilgili de açıklamalar yapmalı ki, kafalarda soru işareti kalmasın.

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Arda'nın durumu



Arda Turan, Türk futbol tarihinde ülkemizi Avrupa'da en başarılı şekilde temsil etmiş futbolcularından biri. Özel hayatına dair çok olumsuz şeyler yaşadı ama artık bir baba, çocuğu var ve kariyerinin son senelerinde Galatasaray'a dönmek istiyor. Bu çok açık ve net. Fatih Terim de bu isteğe ve talebe yeşil ışık yakmış durumda. Buradaki sıkıntı yönetim ama bakıldığı zaman Arda'nın transferinin bir maliyeti, bonservisi yok. Fiziki olarak maç eksikliği olabilir ancak Başakşehir'de çalıştı, zaman zaman süre de aldı. Galatasaray tekrar Arda'ya şans verebilir, bu kötü bir şey olmaz. Belki de unuttuğumuz bir yıldızın tekrar parlamış halini görebiliriz. Bundan en çok Galatasaray taraftarı memnun olur.

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İyi ki SABAH Spor var!



Geride kalan yılda SABAH SPOR Servisi çok önemli haberlere ve özellikle de fotoğraflara imza attı. Yazdıklarımız sosyal medyaya gündem, internet sitelerinde de galeri oldu! Televizyonlar için ise tartışma konusuydu. Burada birçok haber, yorum, fotoğraftan örnekler verebilirim. Ya da küpürleri alt alta dizebilirim. Fakat artık gazete sayfalarında her santim değerli. 2020'ye de Bakan Muharrem Kasapoğlu, Şenol Güneş ve Rıza Çalımbay röportajlarıyla başladık. Devamı gelecek.. Çok daha özel haberlerle inşallah bu yıl da ses getirecek işlere imza atacağız.