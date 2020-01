Mehmet Kasapoğlu: Tartışmaları bırakın omuz omuza verin

“Kulüplerimizin akılcı ve finansal açıdan sürdürülebilir ve doğru bir anlayışla yönetilmesi gerekiyor. Küresel rekabette, özel sektörden gelecek destek önemli.”

Kulüp borçları 2019'un en konuşulan konusu oldu. Bankalar Birliği ile bazı kulüpler anlaşma yaptı. Ekonomik yapıya dair 2020'de yeni önlemler olabilir mi?

Kulüplerimizin doğru, akılcı ve finansal açıdan sürdürülebilir bir anlayışla yönetilmesi gerekiyor. Süper Lig kulüplerinin şu anda toplam borcu 14,5 milyar lira civarında. Ligin toplam geliri 4,2 milyar lira. Basit bir hesapla her yıl 10 milyar TL açık gösteriyor. Futbol ekonomisinin sadece yayın haklarından ibaret olmadığını anlamalıyız. Reklam ve sponsor gelirlerini, maç başı gelirleri artıracak eylem planları hayata geçirmeliyiz. Küresel rekabette, özel sektörden gelecek destek ivme kazandırır. Açığı sadece devlet üzerinden kapatmaya çalışmak, devleti en büyük sponsor yapar, bu da sürdürülebilir bir adım değil. Seyirci hem sahadan hem tesisten hem oyundan hem de tribünde olmaktan keyif almalı. Sığ tartışmaları ve kavgaları bırakmalı, omuz omuza vererek futbolumuzu ayağa kaldırmalıyız.

Borçta olan kulüplerimize yabancı sermayeler ortak olmak isterse bakış açınız nasıl olur?

Ben, kulüplerimizin Almanya, Fransa, İngiltere gibi idari, mali ve sportif yönden yeniden yapılanma sürecine girmesi gerektiğini düşünüyorum. Ülkemizde kulüp yapıları, Avrupa hatta dünyada eşine pek az rastlanır bir çeşitlilik gösteriyor. Dernek, anonim şirket, dernek/anonim şirket, müessese, branş ve belediye kulüplerimiz var. Bu yasal anlamda sorunları beraberinde getiriyor. Kulüpler ile yapacağımız çalıştayda, bu sorunlara çözüm yollarını konuşacağız.



BAŞARIDA HEDEFİMİZ SÜREKLİLİK



2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya hedefimiz nedir?

Uluslararası kurumların tahminleri, 2016 Rio Olimpiyatları'ndan daha fazla olacağı yönünde. Sonuçta bu tahminler sporcuların ve takımların bugünkü performansları üzerinden yapılıyor. Bizim asıl önemsememiz gereken, sürdürülebilir ve modern bir spor sistemimizin olması. Sporu tabana yaydıkça, tabandaki katılım, piramidin tepesindeki elit sporcu sayısını da doğal olarak arttıracaktır. Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve güçlü liderliğiyle 2020 Tokyo Olimpiyatları ve sonraki süreçlerde bu başarıları hep birlikte taçlandıracağız. Şu ana kadar olimpik alanda 8 branşta 37 sporcumuz, paralimpik alanda ise 8 branşta 48 sporcumuz olmak üzere toplam 85 sporcumuz kota aldı. 2020 Tokyo'da ben bu noktada güzel neticelerin bizi beklediğine gönülden inanıyorum.



1053 SPORCUYA 29.5 MİLYON TL



2019'u sportif açıdan başarılı bir yıl olarak değerlendiriyorsunuz. Peki bu başarılar ödüllendirildi mi? Milli sporcularımız birçok branşta spor tarihimize geçen unutulmaz başarılara imza attı. Bizleri gururlandıran sporcu kardeşlerimi bir kez daha gönülden kutluyorum. Dünya ve Avrupa Şampiyonaları'nda madalya alan 1053 sporcuya 22 bin 579 cumhuriyet altını karşılığı 29 milyon 364 bin 260 TL ödül verdik. 785 antrenöre 5 bin 40 cumhuriyet altını karşılığı 6 milyon 785 bin 125 TL, 23 kulübe ise 4 bin 513 cumhuriyet altını karşılığı 5 milyon 60 bin 105 TL ödeme yaptık. 2019 yılı içinde 5 bin 102 sporcuya 'milli sporcu' belgesi verdik. Ayrıca bu yıl, yükseköğrenim gören ve milli sporcu belgesine sahip 2 bin 896 öğrencimiz, milli sporcu bursundan faydalandı. 2020 yılında da milli sporcuların başarısı ve refahı için her türlü imkânı seferber edeceğiz.





YENİ YIL MESAJI



Bakan Kasapoğlu 2020 için şu temennide bulundu:

"Tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. 2020 yılının milletçe birlik ve dirliğimizin daim olduğu, dünyada adaletin ve sevginin hüküm sürdüğü, mazlum coğrafyalarda akan gözyaşının son bulduğu güzel bir yıl olmasını temenni ediyorum."



BU MEMLEKET BU GENÇLİK HEPİMİZİN



Türkiye spor tesisleri açısından müthiş bir atılım yaptı. 2020'de yeni projeler var mı?

Biz; AK Parti iktidarı olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 2002 yılından bu yana tesisleşmede adeta bir devrime imza attık ve bu tesisleşmenin, bu yatırımların meyvelerini artık toplamak istiyoruz. Tesisleşme konusunda zaten çok ileri bir noktadayız. Ama yatırımlar konusunda 'yeterli' gibi bir anlayışımız yok. Bilindiği üzere Aralık ayında 2020 yılı bütçesi TBMM'de kabul edildi ve Bakanlığımız için öngörülen 2020 yılı bütçe ödeneği toplam 17 milyar 810 milyon 481 bin TL'dir. Bu rakamın 1 milyar 198 milyon 971 bin TL'si yatırım giderleri için öngörülmüştür. Bir başka ifadeyle, yatırım giderlerimiz bütçemizin yüzde 6,73'ünü oluşturmaktadır. Bakanlık olarak sağlıklı, geleceğe güvenle bakan, ülkesine bağlı, başı dik, mutlu bir gençlik için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu memleket de bu gençlik de hepimizin. Bunun için hem gençlik hem de spor alanında yatırımlarımız, projelerimiz 2020 yılında da hız kesmeden devam edecek.



HER YIL 1 MİLYON 200 BİN ÖĞRENCİ TARAMADAN GEÇİYOR



'Yeteneği keşfet' projesi nasıl gidiyor?

Milli Eğitim Bakanlığımız ile yaptığımız protokol kapsamında ortaya koyduğumuz bu uygulamayla öğrenciler, uzmanlar tarafından yeteneklerine uygun branşlara yönlendiriliyor. Projenin ilk uygulaması 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı sonunda yapıldı, yaklaşık 423 bin ilkokul 3. sınıf öğrencisi taramalarımıza katıldı. 46 bin 884 çocuğumuz seçildi. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde 802 bin 946 üçüncü sınıf öğrencisi taramalarımıza katıldı ve 100 bin çocuğumuz eğitime çağrıldı. Yine 3 bin 551 engelli öğrencimizin sportif yetenek taraması yapılarak söz konusu eğitime katılmaları sağlandı. Söz konusu proje, her yıl ilkokullarda öğrenim gören 1 milyon 200 bin üçüncü sınıf öğrencisine uygulanacak.



OKUL MU SPOR MU İKİLEMİ BİTİYOR!



"Başarılı sporcularımız sadece branşlarında değil, istedikleri eğitim dalında kariyer yapabilecek. Ailelerimizin 'Okul mu, spor mu?' tereddütlerini ortadan kaldırıyoruz"



Vakıf Üniversiteleri ile imzalanan tarihi anlaşma önümüzdeki 10 yılda Türk sporuna neler kazandıracak? Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak hedefimiz, 2020 yılında da gençlerimizin yüzlerini güldürecek ve ülkemize yeni sportif başarılar kazandıracak çalışmalara imza atmak olacak. Üzerinde en çok çalıştığımız hususlardan biri de sporcu eğitiminin desteklenmesidir. Ortaöğretim ve yükseköğretime geçişlerine yönelik birtakım düzenlemelerin ve teşviklerin hayata geçirilmesi için gayret gösteriyoruz. Yetenekli bireyler toplam nüfusun en fazla %3 civarındaki kısmını oluşturmakta ve bu bireyler toplumların geleceğinin şekillenmesinde kritik roller üstlenmektedir.



BAŞARI TESADÜFLE ORTAYA ÇIKACAK BİR ŞEY DEĞİL



Sporda başarı da tesadüfen ortaya çıkan bir konu değil. Yoğun ve disiplin içinde, küçük yaşlarda başlayıp, uzun yıllar yürütülmesi gereken kapsamlı bir çalışma programı gerektirmektedir. İşte bu zorunluluk, sporcuların akademik eğitim hayatları için yeterince ders çalışma zamanı bulamamalarıyla sonuçlanıyor. "Okul mu, spor mu?'' paradoksu ya da ikilemi birçok ülkenin sorunu… Ülkemizde de pek çok hükümet bu sorunu iyi niyetle masaya yatırmış ve imkânlar ölçüsünde çözüm üretmeye çalışmıştır. Geçmişte Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı aynı çatı altındayken bile sorun devam etmiştir. Hamdolsun bu problemi ortadan kaldıracak adımı atma imkânı yakaladık. 28 Vakıf Üniversitesi ile tarihi bir anlaşma imzalayarak elit sporcuların, tam burslu eğitim görmelerinin önünü açtık.



ÜCRETSİZ OKUYACAKLAR



MİLLİ sporcularımız, Vakıf Üniversiteleri'nde ücretsiz olarak eğitim görecekler. Bu şekilde ailelerin ve sporcuların, 'Okul mu, spor mu?' konusundaki tereddütlerini de büyük ölçüde bertaraf etmiş olacağız. Milli sporcularımız, Vakıf Üniversitesi'ne son sırada olsa bile puan olarak girmeye hak kazanırsa, ücretsiz olarak okuyabilecekler. İşte bu mutabakatla milli sporcunun, spor için ayırdığı vakit, maddi bakımdan tazmin edilmiş oluyor. Kısacası bu çalışmayla, çift kariyer yapmak isteyen sporcu öğrencilerin eğitimine büyük bir kolaylık getiriliyor. Gelecek yıldan itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın vereceği belgeyle sporcu öğrenciler yüzde 100 eğitim bursu alabilecekler.