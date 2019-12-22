Önce peşin peşin yazalım... Devre arasında bu takımın hepsinin değişmesi lazım. Yoksa Galatasaray bu futbolcular ile bir yere varamaz. Yeni isimler şart. Şampiyonluk hedefini kovalayacak isimler. Bunu yönetimin başarma şansı yok gibi. Kimi nasıl gönderecekler? Bu kadar ağır sözleşmeler varken... Heyecanı, coşkusu her şeyi bitmiş bir takım gibi. Kağıt üzerinde bu kadar kaliteli isimlerin olduğu bir ekip neden bu kadar isteksiz ve ruhsuz? Bu sorunun yanıtını verebilecek tek isim de Fatih Terim… Tamirler, sözler, motivasyonlar niye işe yaramıyor mesala! Hep aynı goller, aynı hatalar. Hele Göztepe'nin ikinci golü... Arka arkaya puan kayıpları yaşıyor Galatasaray. Sarı-kırmızılı takım, sezonu kaybetmek üzere. Bu takım şampiyon olamaz. Galatasaray'ın geriye düştüğü maçlarda skoru lehine çevirebilecek bir ruh da yok artık. İsyan yok isyan! Sahaya bakınca görüyoruz ki, "Maç bitse de gitsek" havasında olan oyuncular. Belhanda, kafaca bitirmiş. Adamı yollayın da herkes rahatlasın. Selçuk, hâlâ bu takımda 11'de şans buluyor. Jübile yapsın... Herkesi tek tek yazacak bir durum da yok. Falcao diyeceğim ama her şeyi de ona bağlayamayız. Adam da kötüydü. Boşa yapılmış bir transfer. Orta sahada direnç gösteremeyen, pres yapamayan, pozisyon üretemeyen, fizik gücü olmayan Galatasaray, Göztepe'ye teslim oldu; özeti budur... Göztepe doğru oynadı, doğru savunma yaptı. Çok hızlı çıktı. 2 değil, 4 gol de atabilirdi. Haklı bir galibiyet aldı, tebrik etmek lazım. Galatasaray yönetimi ve teknik kadro şapkayı önlerine koyup düşünmeli artık. Ya bu takımın kafası değişecek ya takım değişecek... Sorun neyse çözülecek. Yoksa sadece Fatih Terim değil herkes kaybeder!