Özellikle Beşiktaş ilk yarıyı yedi... Hiçbir şey üretemedi... Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de puan kaybettiği, tribünlerin dolu olduğu bir maçta Yeni Malatyaspor'u çözemedi. Çünkü Malatyaspor sıkı bir savunma yaptı. Beşiktaş'ın kapalı savunmayı kırabilmesi için kanat oyuncularının ve Adem'in çilingir olması lazım... Geçen sezon bu işleri iyi yapan Adem, kalitesinin ve kariyerinin ağırlığını sahaya koyamıyor. N'Koudou yok, Diaby verimsiz. Abdullah Avcı, Kasımpaşa maçını kazandıran ikili Umut ve Lens'i de oyuna dahil etti. Bana göre Lens, 11'de maça başlayabilir, Beşiktaş ikinci yarının başında Umut'u alıp çift santrfora dönebilirdi... 0-0 giden oyun Malatya'yı diri tuttu. Birkaç satır önce dediğim gibi maçı açacak bir çilingiri yok... Bu haftaya kadar Caner bu rolü asistleriyle üstlenmişti. Burak Yılmaz; hırslı, yaşını da konuşturmuyor ama istediği topları alamadı. Abdullah Avcı, 84. dakikadan sonra Güven'i de oyuna aldı ve golcü sayısını 3'e çıkardı. Orta sahadan Elneny'yi çıkartmak Sergen Yalçın'ın işine geldi... Yalçın'ın takımı cezayı anında kesti. Yalçın, dün kafasındaki oyunu oynattı, iyi savunma yaptı... İki pozisyonla da fişi çekti. Beşiktaş sağlam adımlarla yürüyemiyordu. Geçen hafta Kasımpaşa maçı da böyleydi. Tam bir fırsat haftasını kaybetti Avcı. Haftaya derbi var. Ersun Yanal'ın koltuğu sallanıyor. Hem Avcı hem Yanal hem de takımlar haftaya keskin bir viraja girecekler. Büyük bir fırtına bizi bekliyor.