Galatasaray'da baş ağrısı çok. Sezon başından beri takıma ısrarla uyum sağlamak istemeyen isimler var. Ocak'ta bir değişimden bahsediliyor. Hangi oyuncu gider kim gelir bilinmez! Çünkü almak da zor göndermek de. Fatih Terim'in birçok isme karşı çok sabırlı davrandığını düşünüyorum. Mesala Emre Mor… Sezon başında "Hocam beni al. Bana destek ol" demiş. Hoca da kefil olmuş almış. Parayı da vermişler. Bu adamın canla başla oynaması lazım. Ama öyle bir ruh yok. Yeri geldi ilk 11'de oynadı yeri geldi ikinci yarıda oyuna girdi. Ama bir şey yaptığı yok. Çocuk ona kefil olan hocası Fatih Terim'e resmen ihanet etti. Fatih hocanın ne Emre'ye ne de diğer isimlere artık tahammül etmeden kesip atması lazım.

***

Medya ile barışık olmak başarının yoludur



Şenol Güneş, Milli Takımı tekrardan Türk toplumunun sevgi odağına yerleştirdi. Bu iş öncelikle medyadan başladı. Medya ile barışık olmadığın sürece başarılı olamazsın. Göreve gelirken ve 2020 biletini aldıktan sonra Riva'da düzenlediği iki tane basın toplantısına bu kadar çok spor müdürü, yazar, muhabir ve foto muhabiri katılıyorsa bu Şenol Güneş'in yarattığı sinerjinin bir ürünüdür. Şenol hocanın burada verdiği mesaj şu: "Benim kapım herkese açıktır. Her türlü düşünceye saygı duyuyorum. Soracağınız her soruya da her türlü cevabı veririm."

Bu toplantıda hocayı eleştiren de var alkışlayanlar da. Ben biliyorum ki olumlu ve olumsuz eleştirileri kimin yaptığına dair isimleri biliyor ama o tam bir başöğretmen gibi davranıyor. Eskiye göre daha sakin kalmayı tercih ediyor.

***

Hormonlu futbol!



UEFA Başkanı Ceferin, "VAR'ın da gelmesiyle artık bugünlerde burnun uzunsa ofsaytta kalıyorsun. 10-20 santim pozisyonlarda tolerans kullanmalıyız. Bunun için çalışıyoruz. VAR'ın büyük bir hayranı değilim. Gol oluyor, futbolcular sevinemiyor bile" demiş. Avrupa futbolunun başındaki zat bile bunu söylüyorsa vah ki ne vah. Futbolu hormonlu hale getirdiniz. Organik halini Ceferin bile özlüyor.