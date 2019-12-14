Okan Buruk: Rüyada gibiyim

Dev takımların birer birer elendiği Avrupa’da gururumuz Başakşehir’in hocası Okan Buruk, SABAH Spor’a konuştu: “Çok mutluyum ve de heyecanlıyım. Açıkçası rüyada gibiyim, bir mucizeye imzamızı attık. Böyle bir atmosferde kazanmak muhteşemdi.” “Şimdi lideriz ve seri başıyız. Çıkacak takımların gruptaki kadar zorlu olacağını düşünmüyorum. Yolumuz daha uzun.”

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve ekibi önemli bir başarıya imza atarak ülkemizin gururu oldu. Okan hocayı aradım ve tebrik ettim. Sonra da kendisine, "Hocam duyguların nedir?" diye sordum. Çok heyecanlı bir şekilde, "Rüyada gibiyim. Açıkçası çok sevindim... Mükemmel bir atmosferde oynadık. Bundan oyuncularım hiç etkilenmedi. Bu galibiyet Türkiye'ye armağan olsun" dedi. Daha sonra, "Hocam bundan sonra neler bekliyorsunuz, Başakşehir nerelere kadar gidebilir?" diye sordum. "Grup çok zordu. Roma ve Borussia Mönchengladbach gibi kupanın favorisi iki takımla grupta yer aldık. Şimdi lideriz ve seri başıyız. Çıkacak takımların bu kadar zorlu olacağını düşünmüyorum. Futbolcu olarak UEFA Kupası'nı kazanmıştım. Teknik direktör olarak da tabii ki bunu isterim. Bakalım nereye kadar gideceğiz, hakkımızda hayırlısı" ifadelerini kullandı.

ÜÇ GÜNDE BİR MAÇ YAPMAK İYİDİR

Kendisini tebrik ederken teknik adamlara örnek olduğunu ve her maça ideal kadroyla çıktığını belirttim, bu konuyla ilgili de bana şunu söyledi: "Turnuvanın başından beri elimizdeki en iyi 11 ile en iyi oyuncularla maça çıkarak ülkemizi temsil etmek istedik. Üç günde bir maç yapmak oyuncular için iyidir. Ülke puanı önemliydi. Bu anlamda da Türkiye'nin gurur duyacağı bir ekip olduk" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür eden Buruk, "Herkes bize destek oldu. Cumhurbaşkanımız aradı, tebriklerini iletti. TFF Başkanı ve Şenol Hoca yanımızda oldu. Zaten bu sadece bizim değil, tüm Türkiye'nin maçıydı. Bundan sonraki turlarda da taraflı tarafsız herkes bize destek olup dua edecek."

ALMANLAR PERİŞAN: UTANÇ VERİCİ

Başakşehir, Okan Buruk'un 90 dakika öncesinde takımına "Turu biz geçeceğiz" dediği anları paylaştı

SON dakika golüyle Almanya basınına yas ilan ettiren Başakşehir hakkında atılan bazı manşetler şöyle:

WELT: Bizim için utanç verici, UEFA'dan elendik.

DER TAGES PIEGEL: Çok acı, 1 dakikada Avrupa'nın dışında kaldık. Bayern Münih'i evinde deviren Mönchengladbach, Başakşehir'e diş geçiremedi.

DER WESTEN: Gruptan çıkmak için maçı berabere bitirmemiz bile yetiyordu, başarısızlığın sorumlusu Marco Rose'dur.

RTL: Gladbach'ta Enzo Crivelli şoku. Bu sonucu asla beklemiyorduk. BILD: Bayern Münih'i yendi, UEFA'da Türk ekibi Başakşehir'e nakavt oldu.

TÜRKİYE YERİNİ KORUMALI

Ülke puanı sıralamasında Avusturya'ya geçilmemek diğer taraftan da Ukrayna'yı geçme mücadelesi veren Türkiye'ye Medipol Başakşehir'in son dakika golü nefes aldırdı. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un kaybettiği Avrupa haftasında puan farkı Avusturya ile erirken Başakşehir'in kazanmasıyla beraber farkın erimesini 0,675 puanda durdurmuş olduk. Statü gereği ülke puanı sıralamasında ilk 10 basamakta yer alan ülkeler Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan bir takım gönderebilirken, Devler Ligi'nde şampiyonun ilk 10 sırada bulunan ülkelerden birinden çıkması halinde ise bu hak 11. basamakta bulunan ülkeye geçmekte. Önümüzdeki sezonun şampiyonunu etkileyecek olan tablodan kurtulmamız için için en kötü yerimizi korumamız gerekmekte.

KASAYA GİREN 41 MİLYON TL

Başakşehir kasasını da doldurdu. Gruplara kalarak 2 milyon 920 bin Euro kazanan turuncu-lacivertliler; galibiyet için 500 bin, beraberlik için ise 190 bin Euro aldı. Liderlik için 1 milyon Euro bonus kazanan İstanbul temsilcisi, gruptan çıkması nedeniyle de 500 bin Euro daha aldı. Kasaya toplam 6 milyon 320 bin Euro (41 milyon TL) girdi.

15 ZORLU RAKİP BEKLİYOR!

Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turuna kalan Medipol Başakşehir'in bu turdaki rakibi pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentindeki kurada belli olacak. Grubunu lider tamamlayan temsilcimiz 1. torbada yer alırken, kendisi gibi grup lideri olan Ajax, Arsenal, Basel, Benfica, Braga, Celtic, Espanyol, Gent, Inter, LASK, Malmö, Manchester United, Porto, Salzburg ve Sevilla ile eşleşmeyecek.

Temsilcimizin muhtemel rakipleri ise şöyle olacak:

APOEL

AZ Alkmaar

B.Leverkusen

Cluj

C.Brugge

Kopenhag

E.Frankfurt

Getafe

Ludogorets

Olympiakos

Rangers

S.Donetsk

S.Lizbon

Wolfsburg

Wolverhampton.

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