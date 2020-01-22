Galatasaray'ın bazı yıldızları, Denizlispor maçının ardından soluğu Ortaköy'deki bir gece kulübünde alırken çıkışta da talihsiz bir olaya imza attılar. Ömer Bayram, Mario Lemina, Ryan Donk ve Jimmy Durmaz… Şimdi madde madde yazalım:

1 LEMINA, G.Saray'ın en başarılı ismi, bir yıldız. Son Denizli maçının da önemli oyuncularından, olayın da kahramanı. Profesyonel futbolcuların da özel hayatları vardır. Bunu asla unutmayalım.

2 YALNIZ sabahın beşinde eğlence mekanında olmak fazla abartılı bir durum. Hadi bu konu da 'bizi ilgilendirmez' diyelim, oyuncunun sabah beşlere kadar takılması teknik direktör Fatih Terim ve ekibinin meselesi olur. Kararı onlar verir.

3 ANCAK dünyanın her yerinde olduğu gibi futbolcuların eğlence mekanları çıkışında, özellikle de sabah saatin beşinde olması bir magazin haberidir. Arkadaşımız Takvim Gazetesi muhabiri Doğan Savaş görevini layıkıyla yapmak için o saatte İstanbul ayazında fotoğraflar çekmiş. Fotoğraflar mekan dışında, kamuya açık alan. Yani sıkıntı yaratacak bir durum da olamaz.

4 HiÇBİR futbolcu sabah saat 5'te paparazilere yakalanmak istemez. Ancak yakalandıkları zaman bunu sözlü ya da fiziksel şiddete dökmeleri ise adli vakadır. Değil Lemina hiç kimse bir gazetecinin fotoğraf makinesini bırakın kırmayı elinden bile alamaz. Burada gasp var!



EMEKÇİYE SAYGI NEREDE?

SONUÇ: Galatasaray yönetimi Lemina'ya bu davranışından dolayı bir para cezası vermelidir. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, arkadaşımız Doğan Savaş'ı arayarak "Geçmiş olsun, zararın neyse karşılarız" diyor. Bu söylem doğru bir şey değil. Bu kadar olayı hafife almak ve maddiyata sığdırmak üzücüdür. Ki makinenin bedelini duyunca konuşma orada bitiyor. Lemina, foto muhabiri arkadaşımızın maddi zararını karşılayıp sosyal medya üzerinden bir özür mesajı yayınlamalıdır. İnsanlar hata yapabilir. Affetmeyi bilmek de önemlidir ama şu da unutulmasın; şöhretli bir oyuncu da olsanız, karşınızdaki bir medya emekçisine karşı daha saygılı olmak lazım. Hele de bu ülkeye gelip dünya kadar para alıp, bu kadar sevgi ve ilgi görürken…