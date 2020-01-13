Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün Antalya'da sürekli eleştirdiği medyanın önünde içini döktü! Bütün TV kanalları, internet siteleri ve sosyal medya bu toplantıyı canlı canlı yayınladı. Sayın Başkan konuşmasının başından sonuna kadar hep eleştirdi ama hiç öz eleştiri yapmadı.

Futbol Federasyonu'ndan şikâyet etti. Federasyonun kararlarını, yönetimini beğenmediğini vurguladı. Federasyonun ya da başka güçlerin haber yaptırdığını bile ima etti. Keşke bu haberleri yaptıranların isimlerini de verseydi. En önemlisi Fenerbahçe ile ilgili konularda TFF'den haber sızdırıldığını dile getirdi. Sayın Koç resmen "TFF'de köstebek var" dedi.

MHK'den şikâyetçi. Türkiye'nin SABAH Spor'un sayesinde öğrendiği Zorlu görüşmesinde Zekeriya Alp'in kendisine tek tek konularla ilgili brifing verdiğini de anlattı. Sayın Koç bu görüşmeden de tatmin olmamış ki; MHK'den şikâyetçi ve gözlemcilerden şikâyet etti. Hatta hakemlerle ile gözlemciler arasında 'Ahbap çavuş ilişkisi var" dedi.



YAZMAYACAK MIYIZ!

Seçildiği günden beri medyadan da şikâyetçi... Medyanın eleştirilerini, yorumlarını beğenmiyor. Sanki Fenerbahçe çok iyi durumda da medyaya eleştiri yapıyor. Yazmayacak mıyız? G.Saray, Trabzonspor, Beşiktaş, TFF yerden yere vurulmuyor mu bu medyada. Ali Bey istiyor ki yazmayalım, görmeyelim, duymayalım. Hep iyi şeylerden bahsedelim. İyi olduğu zaman zaten yazılıyor. İşler kötü olduğu zaman da eleştirileri doğal karşılamak gerekir.

Bankalar Birliği ile F.Bahçe anlaşma yapamadı. Bunun gerekçelerini anlatırken rakiplerine gönderme bulunarak bunu eleştiri konusu yaptı. Tabii ki F.Bahçe'nin menfaatlerine uygun değilse anlaşmayabilir. Diyecek lafımız olamaz. Hiç kimse Fenerbahçe yönetimini bu konuda suçlayamaz. Sayın Ali Koç konuyu hep rakiplere getiriyor ama iğneyi kendine batırmıyor.

Comolli'yi de eleştirdi... Geldiğinden beri ağzını açmayan Fransız futbol adamı dayanamayıp, 'Falette transferini ben değil başkan yaptı' deyince birdenbire kötü adam oldu.



BUGÜN ANKARA'DA ÇALIŞTAY VAR

Sonuç; F.Bahçe Başkanı her şeyi, herkesi eleştirdi. Ama hiç öz eleştiri yapmadı. Göreve geldiklerinde geçmiş yönetimin ağır borç yükü ile karşılaştılar. 'Tasarruf yapacağız' dediler. Bugün gelinen noktada en çok transferi Ali Koç yapmış. 500-600 milyon TL harcadıkları söyleniyor. Ortada başarı, kupa yok... F.Bahçe harcama limitlerinde 80-85 milyon TL açık vermiş. Ters giden şeyler var. İnsan öz eleştiri yapmasını bilmeli. Rakipler, devlet, federasyon, medya herkes suçlu... Koç'un yaklaşım tarzı, F.Bahçe dahil hiçbir kulüp ve kurum için doğru olamaz. Bugün Ankara'da kulüpler ve federasyon için "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı" var. 3 gün sürecek bu önemli toplantıda futbolun paydaşları, devlet bir araya gelecek. Özel ve değerli bir organizasyona imza atılırken futbolun taraflarının (herkes için diyorum) birbirilerini suçlaması kimseye bir şey kazandırmaz. Koç, dün konuştu ama eleştirdiği insan ve kurumlarla bugün aynı çatı altında olacak!