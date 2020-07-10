Rakiplerinin puan kaybettiği haftada Kasımpaşa karşısında Beşiktaş'ın sonuca kolay gideceğini bekliyordum ama dün nefis bir maç izledik. Aslında dünkü maçların hepsi muhteşemdi.. Her puanın altın gibi değerli olduğu haftalara girdik.. Maça gelirsek..

1- Genç kaleci Ersin bu yoklukta şans buldu ama ne yazık ki bunu iyi değerlendiremiyor.. "Hata yapa yapa öğrenecek" düşüncesi Beşiktaş gibi büyük ve yarışçı bir takım için geçerli olamaz. Hele de Beşiktaş'ın ortada Şampiyonlar Ligi iddiası varken! Beşiktaş yeni sezona bir değil iki kaleci birden almalı.

2- Beşiktaş'ın kalecisi gibi defansı da sıkıntılı. Enzo Roco ve Victor Ruiz ikisili ağır.. Birbirlerinden haberleri yok.. Kasımpaşa özellikle ilk yarıda iki oyuncunun da başını döndürdü. Vida'nın kesileceği bir maç mıydı bu! Beşiktaş iki değil 4 stoper almalı..

3- Öndeki dörtlüden Burak Yılmaz çıkınca, Kasımpaşa üstünlüğü ortaya çıktı.. Kartal top tutamadı.. Kasımpaşa güle oynaya top oynamaya başladı. Çok boş alanlar buldu..

4- Kadere bakın ki maçın ilk yarısının yıldızı olan Koita ikinci yarıya sakatlığı nedeniyle çıkamayınca oyun Beşiktaş'a döndü. Özetle Burak Yılmaz çıktı Kasımpaşa oynadı. Koita çıktı Beşiktaş oynamaya başladı!

5- TFF'nin kulüplere sormadan aldığı yeni yabancı kararıyla Caner, Gökhan gibi futbolcuların fiyatları dün itibariyle otomatikman artmıştır! Caner'i istemeyen, Gökhan'la hâlâ masaya oturmayan Beşiktaş yönetimi artık bir karar versin! Yoksa başını taşlara vuracak! Caner, Galatasaray'a imza atmak üzere! Caner Beşiktaş'ın en iyi isimlerinden biriydi.. 9 asiste ulaşmak önemliydi. Beşiktaş boşuna N'Sakala'ya para vermesin!

6- Şenol Güneş ile patlama yapan Güven hızlı bir düşüş yaşamıştı.. Dün oyuna girdikten sonra çoğu zaman topları ezdi.. Tepki gördü sosyal medyada.. Ama maçı kazandıran adam oldu.. Hain olacakken kahraman oldu.