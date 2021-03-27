Hollanda maçının keyfini fazla yaşamadan ülke futbolunun artık klasik hale gelen çekişmelerinin içinde yine kendimizi bulduk son 48 saatte.. Oysa ligdeki gergin ortamdan biraz uzaklaşmak hepimize iyi gelecekti.. Öyle de oldu.. Gelin görün ki önce Galatasaray'dan gelen sert açıklamalar, ardından Fenerbahçe'nin Erol Bulut'u göndermesi, 28 şampiyonluk tartışmaları... Şu milli arada bile bizi yine derin bir kuyunun içine attı.. Çık çıkabilirsen! Sosyal medyada çirkin söylemler oluşturdu.. Şenol Güneş de Hollanda maçından sonra şu vurguyu özellikle yapıyordu: "Bizim çocuklar ile bir aile olmayı istedik. Bu düşünceyi sürdürmek ve yerleştirmek istiyoruz. Türkiye'deki kısır çekişmelerden uzaklaşmalıyız." Hocam böyle dedi ama kişiler yine kulak asmadı. Zaten ilk maçta 11 futbolcunun 9'unun yurt dışından olmasının altında da bu kısır çekişmelerden etkilenmeyen oyuncuları sahaya sürmek fikri yatmıyor mu acaba? Bence yatıyor.. Biz yine bunları kenara bırakalım da Norveç'e bakalım.. Bir zafer daha olur inşallah..