Eğer Salih atılmasaydı Beşiktaş maçı çok farklı kazanırdı. Cebinde sarı kartı olan Salih'in orta sahada rakibine böyle bir faul yapması siyah beyazlı takıma büyük zarar verdi. Atıldığı bölüme kadar da Beşiktaş'a faydası yoktu. Türk futbolcuların bu kadar değerli olduğu bir ortamda Salih'in gördüğü bu kırmızı kartın da bir özrü olamaz. İlk yarıda coşkulu olan Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra tempoyu düşürmek zorunda kaldı ve topu rakibine bıraktı. Özellikle ilk yarıda Beşiktaş maçı 4-0 bile yapabilirdi. İkinci devre de net fırsatlar yakaladı. Beşiktaş geçen sezonki temposunda aynen yola devam ediyor. Bir kere bunu yazalım. Gelelim önemli notlara:

1- Alex Teixeira muhteşem bir gol attı.. Zamana ihtiyacı var. Özellikle fizik olarak.. Milli Takım arası ilaç olacak..

2- Rıdvan gecenin en önemli ismiydi. İyi mücadele etti. Sakatlandı. Yerli oyuncuların pamuklara sarıldığı bir zamanda Sergen Yalçın'ın elini güçlendirdi. Umarız sakatlığı ciddi değildir. 3- Bu yeni yabancı kuralı Beşiktaş'ı çok zorlayacak. Salih'in kartı sonrası Sergen Yalçın; formül, sistem birçok şeye müdahale etti.. 4. hakem de olaya müdahil oldu. İş çorbaya döndü. 8+3'e zaten isyan eden Beşiktaş vardı. Bu isyan daha da büyür.. 4- Karagümrük sürekli pas yapıyor.. Kusursuz bir pas trafiği yapamadılar ama. O zaman niye sürekli pas yapıyorlar!.. Anlamadım! 10 kişi kalan Beşiktaş'a karşı tempoyu artıramadı.. 5- Emre Mor yine dönüp dolaşıp Türkiye'ye döndü. Futbol hayatında bu kadar şans bulup değerlendirmeyen oyuncu çok azdır. Umarım bu sefer bu şansı değerlendirir.. 6- Ersin'in performansı git gide artıyor... Mert de gelse başkası da gelse.. 35 yaşındaki bir kaleci gibi tecrübe akıyordu.