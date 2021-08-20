Trabzonspor'un gücünü tartması açısından önemli bir geceydi.. Maç öncesi Roma'nın çiçeği burnunda teknik direktörü Mourinho, "Bir Şampiyonlar Ligi maçı oynayacağız" demişti.. Rakibini analiz ederken, onore etmiş maçın önemini belirtmişti.. Çünkü Mourinho'nun da ilk resmi maçıydı.. Karizması, alacağı sonuca bağlıydı.. Bunu İtalyanlar diyordu. Trabzonspor ilk yarı kontrollü oynadı.. O alışık olduğumuz hücum girişimleri yoktu.. İki takım da birbirini özetle tarttı durdu.. Çok dengeli geçen bir ilk yarının ardından ikinci devre Roma'nın golünü kalemizde gördük. Bu andan sonra temsilcimiz baskıyı kurdu.. Saldıran, risk alan bordo-mavili takım golü de buldu.. Her şey iyi gitmeye başlamıştı.. Nwakaeme biraz bencil olmasa ikinci golü de atabilirdik. Sonrasında yine Trabzonspor'un klasik hastalığı baş gösterdi ve golü kalemizde gördük.. Savunmanın yanlış dizilişi… Hep diyoruz ya yine basit bir gol.. Adı basit ama bedeli ağır goller.. Trabzonspor bu sezon bunu adet haline getirdi.. Evinde oynadığı bir maçı kazanmalıydı.. Yazık oldu.. Mourinho'nun takımı daha organizeydi.. Bu net! Mourinho; Nwakaeme, Gervinho, Djaniny, Bakasetas ve Hamsik'i iyi analiz etmişti.. Bu yıldızlar iyi tutuldu.. Bir tek Nwakaeme fizik gücünü de konuşturarak skor üretmeye çalıştı ancak o da sert savunmadan nasibini aldı. Nijeryalı oyuncu son paslarda tercihlerini düzgün yapabilse belki farklı bir skor da olacaktı. Yenilen ilk golde İsmail Köybaşı rakibine adeta eskortluk yaptı. Trabzonspor'un sol bölgesinde savunma sıkıntısı net… Skor üzücü olsa da Trazonspor'un Roma'da tur şansı var..