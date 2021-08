Hakemlerimiz var yokmuş gibi davranamaz

Türkiye’de tüm kulüpler VAR’dan çıkacak kararın kendi lehine olmasını istiyor ve sistemi kullananları baskı altına alıyor. Bu yüzden VAR yokmuş gibi maç yönetmek mümkün değil

MURAT ÖZBOSTAN sordu, ALİ GÜLTİKEN gündemi analiz etti



1- TFF Başkanı Nihat Özdemir, Merkez Hakem Kurulu ve MHK Başkanı Serdar Tatlı'ya güvendiklerini söyledi. Ayrıca hakemlerden VAR yokmuş gibi maç yönetmelerini istedi. Geçen sene hakemler tartışma konusuydu. Yeni sezona dair düşünceleriniz neler?

Bizim hakemlerimizin VAR yokmuş gibi maç yönetmeleri mümkün değil. Çünkü kulüplerin, oyuncuların ve teknik adamların VAR'a yaklaşımları ve beklentileri çok farklı. Herkes VAR'dan çıkacak kararın kendi lehine olmasını istiyor ve sistemi kullananları baskı altına alıyorlar. Avrupa Şampiyonası'nda gördük, VAR 30 saniye içinde karar veriyor. Bizde bu kadar kısa sürede karar verildiği anda aleyhine çıkan her karar için günlerce tartışma yapılır. O yüzden Türkiye'de önce bakış açılarının değişmesi gerek. Zaten istesek de istemesek de maç bitiminde mikrofonu uzattığınız her yönetici, yine hakemler üzerinden açıklama yapacak. 'Bunun dışında bir beklentiniz var mı?' diye sorarsan, olmasını çok arzu ederim ama maalesef bizim futbol gerçeğimiz son yıllarda tamamen bu yola evrildi.



'SEN GİT' DEMEKLE BİTMİYOR!

2- Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulübe gelişi olay olan Falcao'ya maliyeti nedeniyle kapıyı gösterdi. Sık sık sakatlık sorunu yaşayan Falcao'dan Galatasaray mı yararlanamadı, yoksa futbol kariyerinin sonuna gelen Kolombiyalı mı takıma adapte olamadı? Sizce suç kimin?

Oyuncunun sakatlığı oynamasına engel oldu. Zaten performansları ortada. Bu yaştaki oyuncuları alırken iyi düşünmek lazım. Hele bir de üzerine bu kadar yüksek rakamlar ödüyorsanız, çok daha dikkat etmek gerekir. Ama Falcao önemli bir isim. Adı öne çıktığında, bu transferi yapamayacak olan kişilerin, G.Saray taraftarı ve camiası tarafından neredeyse vatan haini noktasına getirilmeye çalışıldığını unutmamak lazım. Biz ülke olarak işin getirirkenki heyecanlı ve renkli tarafını çok seviyoruz. Bunun tüm kulüplerimizde birçok örneği var. Ama sonuçları her kulüp için bugün G.Saray'da olduğu gibi ağır faturalar çıkarabiliyor. Gönderme kararını almak en kolay iş. Önemli olan kulübe en az zararı verecek maliyetle gönderebilmek. 'Sen git' demekle olmaz!



KEŞKE YEŞİL KART OLSA!

3- A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, futbolda yeşil kart uygulaması ile ilgili bir öneri ortaya koydu. Bu yolla hakeme itiraz eden oyuncunun yeşil kartla birkaç dakika kenara çıkmasını istedi. Siz ne düşünüyorsunuz bu öneri hakkında?

Hepsi aslında futbolun daha çabuk oynanması, futbolun saha içinde kesilmeden daha çok devam edebilmesi açısından yapılan öneriler. Ama maalesef sistem; oyuncuları, teknik adamları, başkanları ve yöneticileri işin kolay tarafını seçmeye itiyor. Ben bu tür bakış açılarının önemli olduğunu düşünüyorum. Keşke yeşil kart uygulansa ve bunun gibi birçok tedbir gerçekleştirilebilse. Tabii ki hakemlerin de kendi üzerine düşeni, adilane bir şekilde yapması önemli. Ama her şeyi hakem kararlarına bağlayarak, futbolu bu kadar sığ bir seviyeye çekmek hem oyuna hem de futbolumuza büyük zarar veriyor. Avrupa'daki başarı seviyemize bakarsak belki kendimizi toplamamamıza biraz yardımcı olur.



2024 OLİMPİYATLARI'NDA DAHA ÇOK MADALYA GELECEK

4- Türkiye, Olimpiyat Oyunları'nda tarihinde madalya görmediği farklı branşlarda iyi sonuçlar aldı ve madalyalar kazandı. Neler düşünüyorsunuz Tokyo maceramızla ilgili?

Ben de kendi kendime aynı şeyleri düşündüm ve çok mutlu oldum. Takım sporlarının ötesinde cimnastik, okçuluk, atletizm gibi temel branşlarda bireysel olarak başarılı olan sporcularımız var ve çok gururlandık. Burada ben sporun en önemli temel taşlarından olan bakış açısının doğruluğunu görüyorum. Planlama, basamaklama, zaman içinde üstüne koyarak gelişim ve doğru eğitim. Bunları yeteneklerle birleştirdiğinizde bugünkü yaşadığımız güzel tablolar ortaya çıkıyor. Mete Gazoz'un başarısında antrenörlüğünü yapan babasının eğitim sürecinde yaptıklarını dinledim. Piyano çalmaktan tutun da gelişimini sağlayacak birçok şeyi küçük yaşlardan itibaren adım adım yapmasının sonuçları, bugün ülkemize olimpiyat altınıyla geri döndü. Bir sonraki olimpiyatta (2024 Paris) daha çok sporcu ve daha çok madalya ile döneceğimize inanıyorum.



SANTRFOR VE KANAT TRANSFERİ GECİKMEMELİ

5- Beşiktaş transferdeki eksiklerini gideremedi. Golcü arayışı sürüyor, Ghezzal daha imza atmadı. Siz daha önce panik yapacak bir durum olmadığını ifade etmiştiniz. Hâlâ aynı fikirde misiniz?

Transferler tabii ki yapılacaktır, şu an değerlendirilen isimler var. Pazarlıklar devam ediyordur ve transfer zamanının sonlarına doğru kadrolar şekillendikçe birçok yeni isim de ortaya çıkabilir. Buradaki tek sıkıntı, sezonun önümüzdeki hafta başlayacak olmasıyla birlikte henüz önemli mevkilerin, özellikle santrfor ve kanat gibi bölgelerin doldurulamamış olması. Ama ben birkaç hafta içinde Beşiktaş'ın bu mevkilere oyuncu takviyelerini yapacağını düşünüyorum.