Kulüpler Birliği ile TFF arasındaki mektuplara önceki gün bir yenisi daha eklendi. Yeni Başkan Ahmet Ağaoğlu ve 19 kulüp başkanı, isteklerini 4 madde ile sıraladı. En can alıcı nokta ise son satırlarda: "Gerekirse maçlara çıkmayız." Bir kere böyle bir şey olacağına ihtimal dahi vermiyorum. Markayı yönetmek TFF'nin görevi olsa da futbolun aktörleri kulüpler. Ama futboldaki en büyük sıkıntı nedir diye sorduğumuzda 'ekonomi' yanıtını alıyoruz. Ne yaptılar; Bankalar Birliği ile anlaşma... Neden yaptılar; çeviremedikleri borçları için... İşin en can alıcı noktası para olduğuna göre bunu yönetmeye talip olmak önemli bir cesaret... Geçmişe dair bu konuda bir başarı yok. Bugün bütün kulüpler borç rüzgarında sağa sola savruluyorsa bundan sonraki süreçte bu işi nasıl yönetecekler? Yabancı meselesine gelirsek… 8+6 yanlış bir karar… En iyi rakam, artısız 10 olmalıydı. 10 yabancı alırsın, kaçını oynatırsan oynat... Artı 6 gereksiz. Bu arada kulüpler sınırsız istiyor yine! Orta bir yol mutlaka bulunur. Ama sahaya güle oynaya çıkarlar…







KULÜPLER YANA YANA SAĞ BEK ARIYOR...

Beşiktaş'ta Ghezzal ile Rosier'in durumu hâlâ belli değil. İyi bir golcü alınmadı... Takımın yüzde 50'si gitti... Günler geçiyor... Beşiktaş yönetimi hem Ghezzal hem de Rosier'in kulüpleri ile sıkı pazarlıkta. Galatasaray da Fenerbahçe de sağ bek arıyor. Trabzonspor sağ bek (Bruno Peres) aldı... Demek ki sağ bek sıkıntısı var. Beşiktaş biraz kesenin ağzını açacak ve Rosier'i bitirecek. Bu durum Ghezzal için de geçerli. Bonservisi yüksek. Konuşulan çok rakam var. Galatasaray da Fenerbahçe de aportta bekliyor. Giden yüzde 50 için daha fazla zaman kaybetmemek lazım sanki!



BİR GRAM KREDİSİ YOK

Fenerbahçe, Pereira'yı takımın başına getirdi. Bu konuda suçlu yine medya oldu. Fenerbahçe yönetimi, 'Hocamızı itibarsızlaştırmayın' diyor. Kimse kimseyi itibarsızlaştırmıyor. Teknik adam için oluşan yüksek havayı yönetim ve başkan oluşturdu. Biz bir şey demedik. Herkes bu tercihin son 48 saat içinde yapıldığını bal gibi biliyor. Artık en zor iş Pereira'nın... Tribünler de açılıyor. Portekizli teknik adamın bir gram bile kredisi yok. Durum böyle iken de sürekli Topuk Yaylası'nın disiplin ve idman notlarını medya ile paylaşan Fenerbahçe, camiaya "Hocamız işinin başında... Çok çalışıyor" mesajını veriyor. Onu bunu bilmem de kaybedecek bir üç puanı bile yok Pereira'nın…