Trabzonspor transferde sağlam adımlar atıyor. Erken başladılar. En önemli avantajları ise takımın başında bir hocasının olması. Abdullah Avcı bir reçete yazdı, yönetim de uyguluyor. Galatasaray'ın şu an teknik direktörü yok. Fenerbahçe hoca arıyor. Şampiyon Beşiktaş, Sergen Yalçın ile masada. Burak Elmas seçimi kazanırsa, Fatih Terim ile devam edecek.

Diğer adaylar için net bir yorum yapılamıyor. 23 Haziran'da yeni yönetim mazbatasını aldığı zaman ya Terim ya da başka bir teknik adam olacak. Mesela Yiğit Şardan'ın ekibi de Okan Buruk ile flörtte... Ne olursa olsun bu zaman kaybının faturasını kim ödeyecek?



Ali Koç, Emre Belözoğlu için risk almam deyip, yabancı bir hocaya risk haklarını kullanacak. Yerli de olsa yabancı da olsa Fenerbahçe'nin işi önümüzdeki sezon da zor! Yabancı teknik adamın ilk senesinde gelip bir takımı şampiyon yapması %35'lik bir ihtimal. Sayın Koç bu riski göze almış! Ayrıca Mesut Özil'in yeni teknik adam seçiminde aktif rol oynayacağını da düşünüyorum.

Bu nedenle de Alman bir teknik adam yüksek ihtimal.

Sezon biteli 19 gün oldu. Beşiktaş, Sergen Yalçın ile yeni mukavele yapmadı. Taraflar 'Hiçbir sorun yok" diyor. Kulisler ise farklı şeyler! İllaki imzalar atılacak. Ama biraz geç kalınmıyor mu? Bugün belki bir imza çıkar.



BİRAZ DA FUTBOL KULÜPLERİ AVRUPA'DA BAŞARILI OLSUN!

SON aylarda basketbolda, voleybolda, cimnastikte, atletizm, güreş ve halterde Türkiye büyük başarılara imza attı. Son olarak Anadolu Efes ülkemize EuroLeague'de büyük bir gurur yaşattı. Sırf eleştiri olsun diye 'Bu kadar tesis niye yapılıyor' şeklinde zaman zaman eleştiriler oluyor. Bu tesislerden her sene şampiyonlar çıkmaya başladı. Türk sporu son zamanlarda büyük bir atılım yaptı. 8 gün sonra Avrupa Futbol Şampiyonası başlayacak. Milli Takımımız da inşallah Türk halkına mutlu günler yaşatacak.



Dünya ve Avrupa'da sporla var olmak önemli. Bugün Anadolu Efes'in yaptığı tanıtımının maddi değeri de manevi değeri de oldukça yüksek. Geçmişte futbol kulüplerimiz de ses getirecek sonuçlar alıyordu. Özellikle iki sezondur başta büyük takımlarımız olmak üzere Avrupa'da nal topluyoruz. Şimdi yine transfer dönemine girdik. Transfer haberleri havada uçuşuyor. Oysa bakıldığı zaman kulüplerin kasasının tamtakır olduğu gerçek. Ben yine inşallah deyip temennide bulunayım. Umarız Avrupa'da başarılı olurlar. Bayrağı göndere çektiren tüm sporcularımıza teşekkür ederim.