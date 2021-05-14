Yarın büyük gün. Çok uzun ve yorucu bir maraton oldu. 21 takımlı ligin getirmiş olduğu maç yükü, futbolun bütün aktörlerini çok yordu. Beşiktaş ipleri elinde tutan takım. Avantajı da hâlâ cebinde. Durum böyle iken siyah- beyazlı takımın önündeki tek engel stres ve panik. 4-5 haftadır bu hastalık var. Özellikle Sergen Yalçın'ın kaybedilen 2 maç sonrasındaki düşük yüz ifadesi ve iddialı olmayan söylemleri camianın gardını düşürdü. İzmir'de de bu görüntü devam ederse Beşiktaş kâbus görür. Göztepe maçında istenen galibiyetin gelmesi için Beşiktaş'ın erken golü bulması ve rahatlaması şart. Karagümrük maçında yüzde 500 aranan Atiba'nın hem oyuncu hem de kaptan olarak sahaya dönecek olması Kartal'ın maçtaki büyük avantajı. Ne Necip ne de Dorukhan bu boşluğu doldurdu. Yüzde 90 verdiğim Beşiktaş'ın şampiyonluk oranını yüzde 70'e indirdim ama…

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G.Saray kaybederse karalar bağlamaz



Galatasaray'a yılın fırsatını hem Beşiktaş hem Fenerbahçe verdi. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'a göre daha rahat olan taraf. Şampiyon olamazsa da karalar bağlamaz. Galatasaray'da Babel, Taylan, Gedson formda. Santrfor kim oynasa golünü atıyor. Derbi galibiyeti Galatasaray'ı açıkçası havaya soktu. Başkan Mustafa Cengiz'in sessizliği, Florya'nın dış dünyaya kapanması, Fatih Terim'in tam konsantrasyonu Galatasaray'ın kupayı ucundan tutmasına neden oldu. Sarı kırmızılı takımın en büyük kozu Terim.. Çünkü Kurt Hoca, yılların tecrübesiyle Süper Lig'in havasını en iyi koklayan ve bu ligin kodlarını çok iyi bilen isim.

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Yapılan kötü bir anlaşma değil



İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali bizden alınarak Porto'ya verildi. Bu haberin detaylarını 3 gün önce bu sayfalarda ve sabah.com.tr'de okudunuz. Ayrıca giden final yerine de 11 Ağustos'taki Süper Kupa finalinin Türkiye'ye verildiğini ve 2023'te ise Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da olacağını okudunuz. Dün UEFA, SABAH Spor'un yazdığı gibi finalinin Porto'ya alındığı resmen açıkladı. UEFA Süper Kupası Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta oynanacaktı. UEFA önümüzdeki günlerde finali oradan alacak ve Türkiye'ye verecek. Vakaların da hızla düştüğü ve yaz ayları düşünüldüğünde Süper Kupa finalinin İstanbul'da seyircili oynanması özellikle turizm için de iyi olacak. Cumhuriyetimizin 100. yılında 2023'teki final de düşünüldüğü zaman UEFA ile yapılan anlaşmanın kötü olduğunu düşünmemek lazım. Eğer bir final alınıp sadece Süper Kupa verilseydi o zaman iyi bir tarafı olamazdı. Ayrıca suyu bulandırıp ortalığı ayağa kaldıran ve her türlü çirkinliği yapan İngilizler'in de ne kadar terbiyesiz olduklarını bir kez daha hatırlatalım.