Okyanusları geçen Beşiktaş'ın gölde boğulacağı aklımıza gelmezdi. Sonuç ne olursa olsun maç bitmiş, Rosier ağlıyor... Beşiktaş şampiyonluğu mu kaybetti... İşte bu ruh hali sanki Beşiktaş'ı teslim almıştı dün gece. Her futbolcunun yüzünde panik hali vardı. Siyahbeyazlı takım 1. dakikadan 90. dakikaya kadar hiçbir anı doğru oynamadı. 1-0'dan 1-1'i bulan Beşiktaş'ın 10 kişi kalan rakibinden gol yemesinin nedeni de bu... Karagümrük'ün 10 kişi kalması, Beşiktaş'ı takım halinde daha da cesaretlendirdi ama kontrataktan bir gol yiyebilecekleri akıllarına gelmedi. Saha içini toparlayacak bir lideri yoktu... Hani şu tecrübe dedikleri şey... 1-1 bile bitse maç, Beşiktaş için iyiydi. Matematik hesaplarını yapamadı. Özetle Beşiktaş dün kulübesinden futbolcusuna kadar stresine yenildi... Hâlâ ipler Beşiktaş'ın elinde, hâlâ 90 dakika oynanacak bir maç var. Fakat rakibiniz Galatasaray da artık kupaya tutundu. Bu kadar çok kriz yaşayan bir kulübün zirveye ortak olması enteresan. Her kriz bir seri getirdi. Her dert ayağa kaldırdı.. Başkan Mustafa Cengiz'in takıma yönelik yaptığı eleştiriler Galatasaray'ı ateşledi. Olan başkana oldu. Galatasaray eğer şampiyon olursa Cengiz'in de herhalde büyük payı olur. Fatih Terim de finalleri muhteşem oynuyor ve mayıs ayı sinerjisini yaratmayı biliyor. İşte Sergen Yalçın bunu yapamadı...