Galatasaray, sahadaki sonuçlardan sonra şu günlerde seçimi daha çok konuşuyor. Özellikle de Fatih Terim başkan adayı olacak mı? Bu konuyla ilgili birçok şey yazılıp çiziliyor. Bir kere Terim'in aday olacağını düşünmüyorum. O koltuğa oturmak hele de Galatasaray'da hiç kolay değil. Borcu olmayan, kasası para dolu bir kulüpte tabii ki Terim gibi bir isim başkanlık yapabilir. Galatasaray koltuğuna şu an oturacak başkan adayının 300 milyon TL'yi de yanına koyması lazım!. O da sadece haziran ödemeleri için. O borç kağıtlarının altına imza atmak, kaynak bulmak, taraftarı mutlu etmek, diplomasi yönetmek, politika yapmak kolay iş değil. Sahada taktik vermeye benzemez..



EMRE BELÖZOĞLU DEVAM EDECEK

Fenerbahçe önümüzdeki sezon da Emre Belözoğlu ile yola devam etmeli. Aslında takımın başına geldiği ilk günlerde bu görevin kısa süreli olacağı vurgulanmıştı.



Fakat puan sıralamasında sonuç ne olursa olsun Belözoğlu, Fenerbahçe'nin teknik patronluğunu bırakmaz. Bu saatten sonra tribünde oturmak Belözoğlu için de zaten doğru olmaz. Sportif direktörlük meselesi de rafa kalkar. Hem sportif direktör olmak hem takım çalıştırmak bir arada olacak iş değil zaten.



ŞAMPIYONLAR LIGI FİNALİ İÇİN TEHLİKE YOK

Biliyorsunuz UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Tarih yaklaştıkça birçok haber özellikle İngiliz basınında çıkıyor. Dün de İngiliz kaynaklara göre UEFA'nın bu konuda bir rapor hazırladığı, finali İstanbul'dan alabileceği iddiaları, daha doğrusu yalanlarını gündeme getirdiler. Final ne olursa olsun İstanbul'da oynanacak. Ve büyük ihtimalle de seyircili olacak. Perşembe günü akşamıyla 2.5 hafta önemli bir kapanma dönemi yaşayacağız. Vakalar düşmeye devam ediyor. İnşallah o günlerde rakamlar iyice aşağı inecek. Türkiye her organizasyonu şu ana kadar mükemmel yaptı, bu finali de aynı şekilde yapacaktır.



DÖRT KAHRAMAN

Burak Yılmaz'ın attığı goller, Taha Akgül, Rıza Kayaalp ve Ferhat Arıcan'ın Avrupa Şampiyonluklarıyla övündük, gurur duyduk..



Başarılarının yanı sıra ülke tanıtımına verdikleri katkı da çok büyük. 4 ismi ve madalyalarıyla ülkemizi temsil eden tüm sporcularımızı kutlarım.