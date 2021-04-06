Kurulları ‘biz seçelim’ zirvesi

Buluşmada mart ayında karşılıklı mektupların gidip geldiği süreç masaya yatırılacak. Ana konu Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kurulları. Kulüpler Birliği, istifasını istediği kurulları “Artık biz seçelim” kararını resmen iletecek. TFF, Trabzonspor’un FIFA dosyası için çözüm yolu arayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği arasında bir süredir devam eden fikir ayrılıkları için taraflar yarın önemli bir toplantı yapacak. Daha önce yayın meselesinden dolayı TFF ile ayrı düşen Kulüpler Birliği, uzun zamandır da federasyonun kurullarından şikâyetçi. Geçen hafta Maslak'ta az sayıda üyenin katıldığı toplantıda yapılan oylamada, "TFF kurullarını artık Kulüpler Birliği seçsin" şeklinde bir görüş çıkmıştı. Yarın yapılacak toplantıda yine aynı konu gündeme gelecek. Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu, TFF'ye "Bizim kulüpler olarak böyle düşüncemiz var.. Bunu sizinle paylaşıyoruz" mesajını resmen iletecek. Kurulların istifa etmesi yönünde daha önce de Riva'da yapılan toplantıda başkanlar özellikle Merkez Hakem Kurulu, Tahkim Kurulu ve PFDK'nın değişmesini istemişti.



BEŞİKTAŞ-MHK KAVGASI MASADA

Halil Umut Meler'in Beşiktaş maçına üst üste verilmesinin ardından yapılacak toplantıda Ahmet Nur Çebi'nin, TFF yönetimine diyecekleri de ayrı bir merak konusu. Çünkü Beşiktaş, MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın istifa etmesini istiyor. Ayrıca 'Reste rest' diyerek Meler'i Kasımpaşa-Beşiktaş maçına atayan MHK'nin, bu atamaları için federasyonun görüşü sorulacak.



BU SÜREÇTE 3 MEKTUP GİTTİ, GELDİ

Toplantı konularından biri de karşılıklı yollanan mektuplar. Birinci mektubu 5 Mart'ta Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF'ye; ikinci mektubu 12 Mart'ta Nihat Özdemir, Ahmet Nur Çebi'ye ve son olarak da 31 Mart'ta Kulüpler Birliği yönetimi, Özdemir'e yollamıştı. Özeti neydi bu mektupların: Trabzonspor, Kulüpler Birliği'nin de desteğini alarak TFF'nin alt kurullarını, tarafsız ve adil olmadığı gerekçesiyle FIFA'ya şikâyet etmişti. Kulüpler Birliği de, "TFF'ye bağlı kurullara olan güvenin sorgulaması hasıl olmuştur" diyerek sürece dahil olmuştu.



NİHAT ÖZDEMİR'DEN ÇEBİ'YE YANIT

Bunun üzerine TFF Başkanı Özdemir de Çebi'ye bir mektup yazarak, "Sizin ifade ettiğiniz 'Futbol Federasyonu'na güven kalmamıştır. Sağlıklı ve sportmence bir rekabetin olması gereken ortam ne yazık ki yoktur. Yaşanan bu gelişmeler Türk futbolunun genetiğini bozmuştur' şeklindeki görüşler somut, objektif ve hukuka uygun değildir. Sizi bu ifadelerden kaçınmaya davet ediyorum. Her kulübün sezon başı imzalayarak TFF'ye gönderdiği taahhütnameyi (Kulüplerin, TFF ve kurullarının kararlarını yargıya taşıyamaması) hatırlatırız" demişti.. Kulüpler Birliği'nin bu mektuba cevabı ise 31 Mart'ta gelmiş ve söz konusu taahhütnamenin, hukuki geçerliliğinin tartışıldığı bir ortamda Trabzonspor'un, lig lisansının iptal edilmesi durumunda bütün kulüplerin bu karara topyekün karşı çıkacağı vurgulandı.



MUSTAFA CENGİZ KATILMIYOR

Görüşmede bu mektuplar ve yazılanlar da konuşulacak... Toplantı teklifi TFF yönetiminden geldi ve buluşma Maslak'taki Kulüpler Birliği merkezinde olacak. Öte yandan Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndan istifa eden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in toplantıya katılmayacağı kaydedildi.