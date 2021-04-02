MHK belli ki, vuruşarak çekilmek istiyor. Hakem atamaları bunun bir göstergesi. Başkan Tatlı ve ekibinin almış olduğu cesaret dolu kararı alkışlamak da lazım. Prosedürlere göre normal! En azından hafta hafta kulüplere gider yapsaydınız. 48 saattir insanların sinirlerini gerdiniz. Öncelikle hiçbir kulübün temsilcisinin "Biz maçımıza şu hakemi istemiyoruz" demeye hakkı yok. Fakat MHK'nın da kulüplere gider yapmaya hakkı yok. Bulunduğunuz makam gerginlik yaratma yeri değil. Bu görevden ayrılmak istiyorsunuz ki, alayına rest çekiyorsunuz. Peki hakemler ne olacak! Onlara da şu mesajı mı vermek istiyorsunuz: "Hadi bakalım bir hata yapın da bu takımlara görelim." SABAH Spor'un yandaki sayfada görüldüğü gibi bir manşeti de Kulüpler Birliği'nin TFF'nin kurullarını seçme isteğiydi. TFF'nin gereğini yapması lazım. Bu karar TFF'nin altına konmuş bir bombadır!







SES GETİREN MANŞETLER

Kulüpler Birliği'nin, TFF kurullarını kulüplerin seçmesi yönünde aldığı karar ile MHK'nin, Sergen Yalçın'ın tepki gösterdiği Halil Umut Meler'i üst üste ikinci kez Beşiktaş'ın maçına ataması, futbol dünyasının en çok konuşulan olayları oldu. SABAH Spor'un bu iki önemli haberi ve başlıkları dikkat çekti.