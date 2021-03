Gün geçmiyor ki Süper Lig'de bir takım hocasını yollamasın. 21 takımlı Süper Lig'de şu ana kadar Galatasaray, Beşiktaş, Sivasspor ve Alanyaspor dışında herkes bir değil, 2-3-4 hoca bile değiştirdi. Milli Takım iki önemli zafer yaşarken, kadronun yüzde 90'ı Avrupa'da oynayan isimlerdi. İşte bunun nedenlerini biraz daha detaylı analiz etme fırsatı da doğdu. Avrupa'daki yıldızlarımız herhalde bu kadar çok teknik adam ile çalışmıyordur. "İstikrar" kelimesi orada biraz değerli. Durum böyle olunca 4-5 teknik adam ile çalışan bir futbolcu, Milli Takım'a ya da takımına ne verebilir. 1 ay kalan hoca da var 5 gün de. Her gelen teknik adam ile farklı bir kültürü, anlayışı alıp sonra farklı bir oyunu oynamaya başlarsınız. O futbolcu kendisini nasıl geliştirebilir.

Şenol Güneş, Ay-Yıldızlı takımın kadrosunu her açıkladığında yerden yere vuruluyor. 'Bu adam oynamıyor, niye kadroya alıyorsun' diye. Bugün bakıldığı zaman hocanın oluşturmak istediği Milli Takım da bir kulüp gibi. Kendi oyuncularını görmek, onların gelişimini takip etmek gibi bir şey. Bunu daha iyi anlıyoruz. Bakınız Ozan'a... TFF, şu teknik adam meselesine bir anca önce el atmalıdır… Bir kulübün 3 ila 5 hocayla sezonu geçirmesi kadar yanlış bir şey olamaz, buna bir an önce sınırlama gelmeli. Bugün zor bir maç oynayacağız. Hollanda ve Norveç karşılaşmalarının ardından Letonya ile mücadele edeceğiz. 9 puan, Dünya Kupası yolunda hayallerimizin yarısına kavuşmak demek...