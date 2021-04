Çocukların derdi para değil prim konuşulmadı

Şenol Güneş’ten iddialara net yanıt: "Sanki burada sürekli prim peşindeyiz. Üç maç oynadık, ne primi? Gündemde böyle bir şey yok. Bu çocuklar şu anda para mı düşünüyor! Bunu kim yaptıysa federasyon dava açmalıdır"

Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile zoom üzerinden bir sohbet toplantısı yaptık. Hoca yine dertliydi. Konuşmasına kazanılan 7 puanla değil, prim konusuyla başladı. Deneyimli hoca, "Sanki biz burada sürekli prim peşindeyiz. Hırsız mıyız? 3 maç oynadık ne primi? Gündemde böyle bir şey yok. Bu başkanın takdiridir. Ben kimseyle görüşmedim. Bu konuyu da bilmiyorum. Hatta başkanı telefonla aradım, ona da söyledim. Bu çocuklar şuan sanki para mı düşüyor, ayıptır. Bunu kim yaptıysa TFF dava açmalıdır" dedi.



AMAÇ MİLLİ TAKIM ÜZERİNDEN GERİLİM YARATMAK

Gerçekten de bu haberi önceki gün duyduğumda Futbol Federasyonu'nun ilgili kişilerine sordum ve aldığım yanıt netti: "Böyle bir konu masada yok." Ama gelin görün ki, sosyal medya denen çöplük bir anda sanki milli oyunculara prim verilmiş gibi bir hava yarattı. Amaç ortalığı germek ve Mili Takım üzerinden bir gerilim yaratmak.







TELAŞLI DEĞİLİM

Biz toplantımıza dönersek; Şenol hocaya mukavelesi de soruldu. Zaten sözleşmesinin devam ettiğini, şartların belli olduğunu söyledi. Bizim için önemli olan konu Avrupa Futbol Şampiyonası ve Dünya Kupası eleme maçlarıydı. Bu noktada Şenol Güneş şu ifadeleri kullandı: "Kasımdan sonra 3-5 senelik planlar yapmalıyız. Her mevki için yeni oyuncular bulmalıyız. Topladığımız 7 puana eylüldeki maçlarla 7 puan daha ilave edersek çok rahatlarız. Bu önemli bir adım olur. Biz güçlü bir takımız. Ben oyunculara da şunu söyledim; 'Giydiğiniz forma üzerinize çok yakışıyor. Herhangi bir panik halim yok. Her şey planlandığı gibi gidiyor. Avrupa Şampiyonası'na iyi bir kadro ile katılım sağlayacağız. Tabii ki tek endişem hastalık (Kovid- 19) çünkü son maçta (Letonya) olağanüstü şeyler yaşadık, çok eksildik."



LİGLERİN AĞUSTOSUN 15'İNDEN ÖNCE BAŞLAMASINI İSTİYORUM

Şenol Güneş, yeni sezonda liglerin başlangıç tarihiyle ilgili de bilgi verdi ve "Ağustos ayının 15'inden önce başlamasını ümit ediyorum. İsteğim bu yönde" şeklinde konuştu.



MESLEKTAŞLARIMDAN DİREKT ARAYAN OLMADI!

Güneş'e sorulan İlginç bir soru da dikkatimi çekti. Şöyleydi: "Hocam kazandığınız bu maçlardan sonra meslektaşlarınız sizi arayıp tebrik etti mi?" Şenol Güneş, bu soruya çok zarif bir yanıt verdi. Tabii ki mesaj atanlar, arayanlar oldukça fazlaydı. Ama kendi meslektaşlarım arasından direkt arayan olmadı.



MİLLİ TAKIM'DA 10. VAKA KENAN

Almanya'da F.Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman'ın Türkiye Milli Takımı dönüşü yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Kenan'la birlikte A Milli Futbol Takımımız'da Koronavirüs'e yakalanan futbolcu sayısı 10'a yükseldi. Daha önce İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare (F.Bahçe), Cenk Tosun, Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Taylan Antalyalı, Emre Kılınç (Galatasaray), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus) ve Zeki Çelik'in (Lille) Kovid-19 testleri pozitif çıkmıştı.