Arka arkaya gelen puan kayıplarından sonra bir tane golcüsü bile olmayan Beşiktaş'ın sahaya yansıtacağı farklı bir duygu olmalıydı. Onu da gösterdiler. Karakterini, kazanma ruhunu, enerjisini ortaya koyan Beşiktaşlı oyuncular, 3 puanı almayı başardı. Özellikle bazı oyuncuların ciddi sorumluluk alarak farkındalık yaratmaları lazımdı. Bunlardan biri Adem Ljajic oldu. Adem'in Beşiktaş'a çok borcu var!. Sergen Yalçın'ın her türlü olumsuzluğa rağmen arkasında durduğu yıldız futbolcu, Kayseri karşısında asisti ve yaptırdığı penaltı ile gecenin parlayan adamıydı. Diğer bir isim N'Koudou.. Bu sefer boş geçmedi.. Ankaragücü maçında çok kızdırmıştı! Ghezzal'ın attığı pasları bile ekranda arka arkaya birkaç defa ders niyetine izlemek, izlettirmek lazım.. Necip basmadık yer bırakmadı.. Bu sezonun gizli kahramanıdır Necip.. Sakın bu çocuğu unutmayın! Golcülerin olmadığı gecede Gökhan Töre sırıtmayan bir performans ortaya koydu.. Bu kadar çok sıkıntıya rağmen Kayserispor maçını kazanmak Beşiktaş adına altın kadar değerli ve kıymetlidir.. Çaykur Rizespor maçını da Beşiktaş kazasız geçerse yüzde 90 şampiyon olur.. Diğer takımlardan farklı olarak kazanmak kadar takım ruhu çok kuvvetli olan siyah-beyazlı ekip için ok yaydan çıkmış.. Bu artık net!