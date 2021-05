Beşiktaş, Hatayspor'un da fişini çekerek dün gece itibariyle ligi bitirdi. Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray'ın bundan sonraki süreçte hayal kuracak bir anı da kalmadı.. 7'den 70'e her kesim Beşiktaş'ın artık şampiyon olacağına zaten inanıyordu. Hatayspor maçına öyle bir başladı ki siyah-beyazlı takım, izlerken bile hızına yetişemedik.. Attıkça atmak istedi, kaçırdıkça daha çok pozisyon aradı... Bu futbolu şu ana kadar bu ligde hiçbir takım oynamadı, oynayamadı. Goller geldikçe Hatayspor da dağıldı... Sergen Yalçın'ın, "Cumartesi günü görüşeceğiz" sözünün getirdiği 'bilenme' takımda öyle bir hava yaratmış ki her futbolcu jet gibi performans gösteriyordu. 14 dakikada işlem bitti.. Özetle ligin şampiyonu belli oldu. Artık ikinci sıraya kim oturacak ona bakmak lazım.. Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Büyük bir başarıya imza atan, bu kadar çok eksiğine rağmen birliktelik duygusunu en üst seviyede yaşayan Beşiktaş'ı kutlamak lazım.. Takımı bu noktaya getiren, her hafta diri tutan özellikle rakiplerinin geniş kadrolarına rağmen 13-14 kişiyle başarı destanı yazan Sergen Yalçın'ı da tebrik ediyorum.. Rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe şapkalarını önlerine koyup düşünmeli.. Acı bir muhasebe de yapmalı.. Şampiyonluk Beşiktaş'a hayırlı olsun..