Son 5-6 yılda nefes nefese sezon finallerini biz Süper Lig'de çok izledik ama bu yıl pandeminin de belki etkisi ile İspanya ve Fransa da bizim gibi tahmini zor bir sezon finali yaşıyor. İspanya'da A.Madrid, Barcelona ve Real Madrid arasındaki yarış, Fransa'da Burak, Yusuf ve Zeki'li Lille ile takipçisi PSG arasındaki yarış.. Ve İstanbul'un 3 büyüklerinin bitime 180 dakika kala verdikleri mücadele... Beşiktaş, "Biz buradan şampiyonluğu vermeyiz" derken Fenerbahçe ve Galatasaray cephesinden "Biz bitti demeden bitmez" haykırışı yükseliyor.



Beşiktaş ayağa kalkar

Beşiktaş'ın kalan 2 maçı Fenerbahçe'ninkilerden daha zorlu değil.. Karagümrük'ü ilk yarıda farklı yendiler.. Galatasaray orta sahasının Beşiktaş'a kurduğu üstünlüğü kimse Karagümrük'ten beklemesin. Elbette Atiba'nın yokluğu önemli. Ama derbiden 72 saat sonra Beşiktaş evinde kazanıp ayağa kalkar.. Sivas 17 maçtır kaybetmiyor. Max Gradel gibi önemli bir oyuncuları var. Rıza Çalımbay formda.. Fakat ne olursa olsun Fenerbahçe 90+6'da kazanıp son nefese kadar yarışın içinde kalacağını adeta haykırdı.. Ve şimdi Sivas'ın bu serisine son verebilirler. Son maçının da tehlike hattındaki Kayseri ile olduğunu unutmamak lazım.



Aslan fark ister

Derbi fatihi Galatasaray, küme düşen Denizlispor karşısında sadece 3 puan değil, olası 3 puan kaybında Beşiktaş ile arasındaki 6 gollük averajı kapatmak için de farklı kazanmak isteyecektir. Son maçı da hedefine ulaşmış Malatyaspor ile… 16 günde 5 maça çıkan bu takımlar sezon finalini de 7 günde 3 maçla yapıyorlar. Herkes yorgun, herkeste duygu yoğunluğu tavan yapmış durumda. Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu rakiplerine ayar verirken, "Buradan kulüpleri uyarıyoruz. Sakın ama sakın, rakipleri ve hakemleri baskı altına almaya çalışmasınlar. Yoksa tepkimiz çok büyük olur, altından kalkamazlar" ifadesini kullandı. Açık bir tehdit bu.. "Kimse konuşmasın" diyor özetle... Bu süreçte yapılacak psikolojik savaşların kimseye faydası olmaz.. Biz konuşmuyoruz deyip her gün demeç vermek de bir algıdır.. Sonuç itibariyle fizik olarak ayakta kalan, bu stresle baş eden, ipi göğüsleyecektir.. Şu anki tablo itibariyle de tüm ipler Beşiktaş'ın elindedir..



Para değil prestij!

İngiliz medyası, hükümeti, kulüpleri, sporcuları İstanbul'dan Şampiyonlar Ligi finalinin alınması için her yolu deniyor. Arsızlık tavan yaptı... Avrupa Süper Ligi'ne girip 24 saat sonra çıkan M.City ve Chelsea'nin ağzına da UEFA bir parmak bal çalarsa sürpriz olmaz. Bize, "29 Mayıs'ta final İstanbul'da oynanacak" diyen UEFA, diğer tarafta da pazarlık masasında... Hatta masraflarımızı da vereceklermiş! Bu organizasyonun ne olursa olsun İstanbul'da oynanması için gerekli girişim yapılmalıdır. Final para değil, prestij artık...