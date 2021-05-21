Beşiktaş, hem şampiyon olarak hem de Türkiye Kupası'nı alarak sezona damga vurdu. Bu başarının arkasında emek veren çok isim var. Şu an herkes Sergen Yalçın'ı konuşuyor haklı olarak. Ama başkan Ahmet Nur Çebi'yi de unutmayalım. Seçim olduktan sonra SABAH Ekonomi zirvesinin davetiyesini kendisine vermek için kulübe gittiğimde hem heyecanlı hem telaşlıydı. Seçim bitmiş, başkan seçilmiş ve bir sürü sorunla karşı karşıya kalmıştı. İşte o gün ödenmeyen faturalar yüzünden Vodafone Park'ın elektriklerini kesmeye gelmişlerdi. 2019'un Ekim ayında bunları yaşayan Beşiktaş, bugün biri kadınlarda 3 kupayı birden müzesine götürdü. Sayın Çebi, bu sorunları kısa vadede çözmeye çalışırken, gelen icra kamyonları, senetler, alacaklılar, FIFA'daki dosyalar ve yaşanan kâbus dolu günler vardı. 2019 ve 2020 bu sorunlarla uğraşmakla geçti. Kulüp personeli aylarca maaş alamadı, işe gelecek yol paraları yoktu. Bu zor günlerin ardından gelen bu şampiyonluk elbette Sergen Yalçın'a yazar ama başkan ve yönetimi de unutmamak lazım. Onlar gizli kahraman.



BİRKAÇ CÜMLE İLE DE 16. ŞAMPİYONLUĞU ÖZETLEYELİM:

1- Kulüp ile Ümraniye arasında doğru bir iletişim kuruldu. Yönetim doğru teknik adam ile yola devam etti. Camia ateşi gördü. Sergen Yalçın'a sınırsız kredi açıldı.

2- Teknik kadro doğru işler yaptı. Oyuncular iyi çalıştı. Forma adaleti dört dörtlük işledi.

Oyuncu, Sergen Yalçın'a inandı. Yalçın'ın arkasındaki ekip, işini muhteşem yaptı.

Eğer Yalçın başarılı olduysa bunda doktorundan, antrenörüne kadar herkesin de payı fazlasıyla vardı.



BUNDAN SONRA NE YAPMALI?

Bu kadro Şampiyonlar Ligi için yetmez. Hatta hiç yetmez. Beşiktaş, 13-14 oyuncu ile şampiyon oldu. Bu kadroda durumu en çok merak edilen oyuncular; Rosier ve Ghezzal. İki futbolcu ya bir daha kiralanacak ya da bonservisleri alınacak. Maliyetleri en az 8-9 milyon Euro. Beşiktaş bu parayı verir mi bilmem ama eğer bu iki futbolcu giderse, Beşiktaş yüzde 35 güç kaybeder. Bir değil iki golcü lazım. İyi bir santrafor almak maliyetli iş. Beşiktaş belli ki Aboubakar ile devam etmeyecek. Atiba'yı yedeklemek şart. Sol açık şart. Kalede sıkıntı olmasa da oraya bir takviye düşünülebilir. Özetle Beşiktaş; en az 6-7 futbolcuyu takıma katmak zorunda. Beşiktaş'ın 11'i bayağı değişir.



SERGEN YALÇIN İMZA ATACAK MI?

Bundan sonraki dönemde Beşiktaş'ın attıracağı en büyük imza Sergen Yalçın olacak. Bu konuda hiçbir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Bir pazarlık süreci olabilir. Sergen Yalçın'ın istediği yıllık ücret 2.5 milyon Euro (yaklaşık 25.5 milyon TL). Anlaşmanın 2+1 yıllık olması planlanıyor. Taraflar anlaşır ve görkemli bir imza töreni olur.



HİÇ HEYECANI YOKTU BİLİNEN KONULARDI!

Enerjisi düşük bir basın toplantısı daha oldu. Medya davet edilmesine rağmen meslektaşlarımız sadece oturup Ali Koç'un okuduğu bültenini dinlemek zorunda kaldılar. Böyle bir açıklama Fenerbahçe TV'den de olabilirdi. Adaylığını açıklarken ilk günlerdeki heyecanlı halinden eser yoktu. Sonuçta yine kaybedilen bir şampiyonluk. 3 sezondur yapılan tüm maddi katkı, transferler ve teknik adamlara rağmen elde var sıfır… Böyle bir durumda da başkanın mutlu olması beklenemez. Konular genelde aynıydı. Daha önce de TFF, MHK, algılarla ilgili çok sayıda açıklama yapmıştı. Dolayısıyla yeni bir şey duymadık. 3 yıl daha Fenerbahçe'nin başkanı olacak. Camiaya bir kez daha başarı sözü verdi. Taraftar ne düşünür bilmiyorum. Ama şu toplantının ne heyecanı ne aksiyonu vardı. Düz sıradan bir basın bildirisi oldu. Teknik adam meselesi de zaten belli. Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile yola devam edecek.



HASTANEDEN TOPLANTIYA!

G.Saray'da en çok merak edilen konu, Fatih Terim'in durumu... 31 Mayıs'ta hocanın sözleşmesi bitecek. Opsiyon maddesinin işleme konması için de başkan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim'in görüşmesi lazım. Doğrusu da budur zaten. Bir seçim var. Adaylar var. Abdurrahim Albayrak da liste yapıyor. Bugün Mustafa Cengiz iptal edilmezse, bir toplantı yapacak. Birçok konuya yanıt vereceğini umuyorum. Bu toplantının bir adaylık açıklaması olacağını da ifade edenler var. Başkanın böyle bir kararı olacağını sanmıyorum. Bu arada başkan 24 saat hastanede kalacak ve Maslak'tan direkt Türk Telekom Stadı'na geçecek. Biliyorsunuz çok uzun zamandır tedavi oluyor.