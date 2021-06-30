Fenerbahçe Başkanı daha birkaç gün önce ikinci defa koltuğa oturdu… Kendisine başarılar dilerim. İlk icraatının teknik adam olması beklenirken, bu sorunun çözülememesi büyük infiale neden oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın ağır eleştirileri sonrası teknik adam meselesi için panikle, "Pazartesi açıklayacağız" dedi. Eğer Fenerbahçe Başkanı bu sözü söylüyorsa üzerine diyecek bir şey yoktur. Herkes susar ve başkan verdiği sözü tutar. Fakat bakıldığı zaman iletişim o kadar korkunç ki.. Fenerbahçe Başkanı, muhabirlerle yaptığı sohbet toplantısında teknik adamla ilgili sorulara ise "Haziranın üçüncü haftası belli olur" demişti. Arkasından yaşanan süreç daha vahimdi; "Türkiye'ye gelmek istemiyorlar" gafı geldi. 3 yıllık bir başkanlığın ardından Sayın Ali Koç'un konuşurken daha dikkatli olup ona göre mesajlar vermesi gerekirdi. Eğer camiaya verdiğiniz mesajları yerine getirmezseniz bugün çok ağır eleştiriler ile karşı karşıya kalırsınız. Fenerbahçe illaki bugün yarın bir teknik adam bulacak. İyi ya da kötü. Ama süreci yönetmek bu kadar kötü olamazdı.



Beşiktaş yüzde 50'ye kaldı!

HER takım Şampiyonlar Ligi hayali kurar... Lig şampiyonu Beşiktaş, ülkemizi bu kulvarda temsil edecek. İnşallah Galatasaray da gruplara kalır. Beşiktaş lig bittiğinden beri Sergen Yalçın ile yattı kalktı... Günleri boşa harcadı... Yalçın için yönetim büyük bir fedakârlık yaptı ve işi bitirdi. Bugün bakarsak Ghezzal ile Rosier'in durumu hâlâ belli değil. Ghezzal mucize. Rosier için süreç devam ediyor. Bu iki isim Beşiktaş'ın geçen sezon yüzde 35'iydi. Aboubakar gitti. Bir yüzde 15'ini daha koyarsak, takımın yarı gücü bugün itibariyle yok. Geriye kalır yüzde 50. Bu yüzde 50, Şampiyonlar Ligi'nin yüzde 25'ine bile yetmez! Ülkenin puana ihtiyacı var. Gaza basmalı Beşiktaş…



Bir Hamsik transferi

Trabzonspor, dolu dolu kariyeri olan Hamsik ile sözleşme imzaladı. Giyimi, dövmeleri, tarzı ve gözlükleriyle Türkiye'de çok konuşulacak bir isim olacak. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş daha oyuncu bulamazken, Trabzonspor yabancı transferinde önemli hamleler yaptı. Tebrik etmek lazım. Slovak futbolcuyu Galatasaray ya da Fenerbahçe transfer etseydi günlerce konuşulurdu! Hamsik, 12 yılını yaşadığı Napoli'de Maradona'nın ardından en büyük efsane olarak tarihe geçmiş. Yetmemiş, Arjantinli yıldızın gol rekorunu kırmayı başarmış bir isim. Napoli genlerine işlemiş. Dedik ya dolu dolu kariyeri var diye... Trabzonspor futbolla yatıp futbolla kalkan bir şehir. Aynen Hamsik gibi… 33 yaşında olsa da bordo-mavili takıma büyük güç getireceğini düşünüyorum. Bu arada Hamsik'in gözleri çok az bozuk. Gözlüğü hem tarz hem de sağlık için kullanıyor. İtalyan basınına göre derecesi 0.25... Çok küçük bir numara. Bakalım Türkiye serüveni nasıl olacak Hamsik'in.