G.Saray'ın yeni başkanı Burak Elmas, bir aylık icraatlarını anlatmak için önceki gün basının huzuruna çıktı. Faydalı açıklamalar yaptı. Birçok konuda hem kendi taraftarlarını aydınlattı hem de kamuoyunu... Samimiydi.. Ama dikkat çeken bazı noktalar da vardı.. Biraz onlara bakalım.. "Biz buraya popüler olmak için gelmedik. Sosyal medya algılarıyla Galatasaray'ı yönetmeyeceğiz" dedi.. Oysa bu toplantıyı taraftarın sosyal medyadan yaptığı eleştiriler üzerine yaptı. Sayın Başkan, "10 günde transferleri bitireceğiz" dediği için sosyal medyada lince uğradı. Bir kere bu büyük haksızlık.. Bi' durun! Başkan geleli 1 ay oldu.. Malum sosyal medyada herkes herkese küfür ediyor. Elmas bunlardan o kadar etkilenmiş olacak ki; hatta özür de diledi. Ortada özür dileyecek bir durum yok. Önünüzde uzun bir zaman var. Bu süreçte her bir sözü tutamadığınızda çıkıp taraftardan özür mü dileyeceksiniz?



3 GÜNDE GEMİLER YAKILDI!

Ayrıca Elmas'ın görev sürecinin daha birinci ayında TFF ile ipleri bu kadar germesi de ne kadar doğru? Kulüpler Birliği biliyorsunuz TFF'ye isyan bayrağı açtı. Ortada sorunlar olduğu bir gerçek ama Galatasaray Kulübü baltasını erken çıkardı!. Önce izleyip sonra öne çıkmak daha mantıklı olabilirdi! Ve bir yayında Beşiktaş, G.Saray, F.Bahçe ve Trabzonspor başkanları bundan sonra futbolun geleceği için beraber hareket edeceklerini söyledi. Aradan 3 gün geçmeden Beşiktaş ile G.Saray, Ghezzal ve Gedson için karşı karşıya kaldı. Elmas, "Kendilerine baksınlar. İstediğimiz her oyuncu ile görüşürüz" diyerek rest çekti. Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, "Hal böyle iken borç içerisinde yüzen kulüplerin rakibin oyuncusuna kanca atması büyük acizlik. Bu savaş kimseye yaramaz" dedi. Ne oldu birlik, beraberlik ve dostluk… Aynı gemideyiz durumları!



SERBEST PİYASA! B PLANINIZ YOK MU?

Ghezzal da Gedson da kiralık olarak Türkiye'ye geldiler. İkisinin de bonservisi var. Anlaşma bitti ve gittiler. Bu iki futbolcuya Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe de talip olabilir. Hatta diğer takımlar.. Bunda sakıncalı bir durum yok. Serbest piyasa. Ortada etik bir durumdan öte rekabet var. Geçmişte kimler kimlere transfer oldu. Parayı veren de oyuncuyu alır. Beşiktaş liglerin bitmesiyle beraber Ghezzal işini bitirseydi bugün işler bu noktaya gelmezdi. Süreç uzadıkça menajerler daha fazla para için kulüpten kulübe atlıyor. Bu, tarih içinde hep böyle oldu. Daha yakın zamanda İrfan Can için Fenerbahçe-Galatasaray birbirine girdi. Geçmişte de Feyyaz Uçar, Burak Yılmaz, Sergen Yalçın, Hasan Vezir, Tanju Çolak, Gökhan Gönül, Caner Erkin... Bunlar takım değiştirmedi mi? Durum böyle iken yabancı futbolcu hayli hayli başka bir takıma gidebilir. Rosier sıra dışı bir örnek. Ama bu iş bile uzadıkça uzadı. Adam dik durdu 'Beşiktaş' dedi ve bir gram geri adım atmadı. Her futbolcu bunu yapmaz. Asıl sorulması gereken nokta şu: 'Sizin niye B planınınız yok!'



SEZONU AÇARKEN...

Lig, Avrupa Şampiyonası derken bu gece Avrupa'da Galatasaray sezonun ilk resmi maçına çıkıyor.. Avrupa'da her maç çok kıymetli artık.. Ülke puanı olarak.. Galatasaray, deplasmanda alacağı iyi bir sonuçla İstanbul'da tur atlayacak inşallah.. Galatasaray'a başarılar dilerken, Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum..