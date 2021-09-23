Alman hoca gurbetçi oyuncularla tanışma turuna çıktı. İlk ziyaret kaptan Burak Yılmaz ile diğer çocuklara.. Şenol Güneş’i reddeden Kenan Koçak’ın, Kuntz’un ekibine dahil olacak olması ise önemli!

Stefan Kuntz güzel bir imza töreniyle Milli Takım'ın yeni patronu oldu. Kariyerinin en zor görevini üstlendi ve ateşten gömleği giydi. Medya sizi paramparça yapabilir. Zaten TFF'nin bu seçimini birçok kişi eleştirirken, Anadolu Efes'in koçu Ergin Ataman dahi yorum yaptı: "Türk hoca mı yok" diye. Yabancı teknik adamların işi Türkiye'de zor. Bakın FourFourTwo'ya verdiği bir röportajda, "Neden teknik direktörlükten kulüp başkanlığına geçtiniz" sorusuna Kuntz neler demiş: "İyi bir teknik adam olmadığımı anlayınca spor yöneticiliği için ders almaya başladım. Kaiserslautern beni çağırdı, 'Bizi kurtar' dedi. İyi bir ekip kurduk." Gelinen noktada başkanlığını bilemem ama iyi bir teknik direktör olmuş Kuntz.







GURBETÇİLERE TAKİP

Kuntz ilk olarak soluğu Hamit Altıntop ile beraber Fransa'da aldı. Lille-Reims maçını izledi. Alman teknik adam, takımın kaptanı Burak Yılmaz ile de bir görüşme yapmış. Burak Yılmaz son milli maçtan sonra ağır ifadeler kullanarak gerekirse Milli Takım'ı bırakacağını açıklamıştı. En önemli oyuncumuz olarak elimizde golcü yok. Bu nedenle Kuntz soluğu hemen Fransa'da aldı... Tabi Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i de unutmayalım. Kuntz ve Altıntop ikilisi diğer gurbetçi oyuncularımızı takip edecek. Az zaman kaldı milli sınavlara. Takımı toparlamak, tanışmak için süre çok az. Bu kadar kısa zamanda neler yapılabilir! Bunun yanıtı ve çözüm yolları herhalde Kuntz'da vardır.



KOÇAK ÖNEMLİ İSİM

A Milli Takım'da yardımcı antrenörlük için adı geçen bir isim de Kenan Koçak. Önemli bir çalıştırıcı. Biraz geriye gidersek Şenol Güneş, ağustosta kendisine teklif götürmüş ama Koçak, "Hannover 96 sözleşmesini feshettiği için kulüp bulana kadar ayda 30 bin Euro (300 bin TL) veriyor" diye geri çevirmiş. Şimdi adı Kuntz ile anılıyor. Aradan 2 ay geçti. Ya 30 bin Euro'nun süresi doldu ya da daha yüksek bir ücret kendisine verildi. Sonuçta ekibe dahil edilirse faydalı olacağı kesin. Para kısmını finansçılar düşünsün. Hayırlı olsun diyelim.

Not: Koçak, 2002-03'teki futbolculuğu döneminde Kuntz'un çalıştırdığı Waldhof Mannheim'de oynamıştı.



TRİBÜNLER AŞAĞI İNSE NE OLACAKTI!

Balotelli saha içinde ve dışında yaptıklarını kariyeri için yapsaydı bugün efsane olurdu.. Beşiktaş maçına özel olarak motive edildiği net.. Hem de seyircili bir maçta.. O sırada tribünler aşağı inse ne olacaktı? Beşiktaş taraftarı sağ duyulu davrandı. Beşiktaş-Adana Demir maçında önemli bir kaza atlatılmıştır.. Sergen Yalçın'ın yıllar önce söylediği sözler doğru olmasa da o günler de herhalde futbolseverler de, "Hoca ne doğru tespit yapmış" demiştir. Sonuçta benzetme yanlış.. Balotelli'nin saha kenarından yaptıkları da ayıp.. Kendi ligimizi bu kadar baltalanmasına izin vermeyelim..