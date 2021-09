Beşiktaş, bu gece Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkacak. Rakip Bundesliga ekibi Borussia Dortmund… Evimizde oynayacağımız her maçı kazanamıyorsak bile kaybetmemek zorundayız. Her ne kadar Sergen Yalçın, "Bu grup çok zor" dese de buna katılmıyorum. Beşiktaş diğer rakiplerine göre daha orta ölçekli takımların arasında. Özetle; Beşiktaş bu gruptan çıkabilir.

Galatasaray ve Fenerbahçe de Avrupa maratonuna yarın başlayacak. Üç takım da transferde çok büyük paralar harcayarak önemli oyuncuları kadrolarına kattı. Bu isimlerin sadece Türkiye Ligi şampiyonluğu için alınmadıklarını bizlere göstermeleri lazım. Bu grup maçlarında ülke puanımızı iyi bir noktaya getirmek zorundayız. Hepsine başarılar dilerim.







KUNTZ'UN BAŞARISI ALTINTOP'A BAĞLI

Şenol Güneş gönderildi. Hâlâ hocanın üzerinden bir sürü yorum yapılıp, hakaretler yağdırılıyor. Daha fazla bu işi sulandırmanın anlamı yok. Güneş devri günahı ve de sevabıyla bitti… Artık yeni bir dönem başlıyor. Son dakikada bir terslik olmazsa Stefan Kuntz, Ay-Yıldızlı ekibin yeni teknik direktörü olacak. Bundan sonra Alman modeli hayata geçecek.

Türkiye'de daha önce Beşiktaş forması giydiği için ülkenin havasını, suyunu ve medyasını da biliyor! Almanya U21 takımında Avrupa şampiyonlukları yaşamış, hedefleri olan ve bizim özellikle Alman kökenli gurbetçilerimizle iyi anlaşabilecek bir teknik adam… Unutmayalım ki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, Almanya'da yapılacak. Kuntz da görev alması halinde Türkiye'nin başında kendi ülkesinde olmayı isteyecektir. Bütün bu açılardan bakıldığı zaman doğru bir isim gibi görünüyor. Tabii ki Selim Soydan'ın görevden ayrılmasıyla A Milli Takımlar Sorumlusu olan Hamit Altıntop da bu dönemin başrolündeki isim olacak. Almanya doğumlu, efsane isim ve Avrupa'nın tanıdığı bir marka… TFF yönetimi de kendisine bu görevi verdiğine göre Kuntz ya da başka bir teknik direktörün başarılı ya da başarısız olmasındaki sorumlu olacak. Sadece teknik direktör seçimi değil, Milli Takımımız'a dair kararları da hayata geçirmesi lazım. Çözmesi gereken en önemli konulardan biri de prim meselesi. Milli Takım'da yıllardır konu dönüp dolaşıp paraya geliyor.

Altıntop, hem yeni gelen teknik adamın hem de takımın performansında etkili olması için yeni bir prim sistemi getirmeli. Kamu vicdanının kabul edeceği bir kriter olması şartıyla... Biz de artık parayı değil performansları konuşuruz böylece. Sonuçta TFF yönetimi bugün yapacağı değerlendirmeyle Türk Milli Takımı'nın yeni teknik direktörünü açıklayacak. Bize düşen "Hayırlı olsun" demek.







MHK KULAĞININ ÜZERİNE YATMASIN

MHK hatalarla dolu bir haftayı geride bıraktı. VAR hayata geçtiğinden beri en çok tartışılan konu, hakemler arasındaki konuşma kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılması. Bu, şu ana kadar hep reddedildi. Özellikle Trabzonspor-Galatasaray maçında hakem ve VAR kararları ön plana çıktı. Fenerbahçe-Sivasspor karşılaşmasında ise oyunun süresi ve uzatma dakikaları tartışıldı. Fenerbahçe Kulübü konuyla ilgili bir de kamuoyu açıklaması yaptı: "Oyunun kaderini belirleyen hatalara TFF'nin hâlâ bir çözüm getirmemiş olması endişe vericidir" ifadelerini kullandı. Daha 4 hafta geride kaldı. Kulüplerin yaptığı açıklamalar, taraftarları geriyor. MHK'nin yüz kişinin izleyip, yüzünün de penaltı dediği bir pozisyonla ilgili verilen yanlış kararlar için topluma bir açıklama yapması şart. Hatta Uilenberg her hafta basınla bir araya gelip bazı kararlar için aydınlatıcı bilgiler verebilir.







HAVA DEĞİŞİMİ İYİ GELECEKTİR

Abdülkadir Ömür, kariyerinin en talihsiz ve üzücü dönemini yaşıyor... Genç yaşında uzun sakatlıklar geçirdi. Duygusal bir insan. Bunu bütün Türkiye biliyor. Tekrar toparlanması, kendine gelmesi ve Trabzonspor'a faydalı olabilmesi için devre arasında bir Avrupa takımına kiralanması, kendi geleceği açısından iyi olur. Dünya çapında bir yıldız olacak potansiyeli vardı. O talihsiz sakatlıkları yaşamasa bugün çok farklı yerlerdeydi. Sosyal medya kültürü ne yazık ki Abdülkadir Ömür ve onun gibi futbolcuları aşağı çekiyor. Onun için diyorum ki Türk Milli Takımı'nın ve Trabzonspor'un Abdülkadir'e daha uzun yıllar ihtiyacı var. Bir hava değişimi iyi gelecektir.