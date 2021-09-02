Halil Dervişoğlu bir kez daha Galatasaray forması giyecek. Bir gün önce oyuncu hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'a gitti. Menajerlerin ellerini ovuşturduğu 24 saatte futbolcuyu tekrar Galatasaray kiraladı. Aynı günün akşamında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şunu söylüyordu: "Bize menajerler önerdi. Oyuncu bonservisimi alırsanız Fenerbahçe'ye gelirim." Şimdi gerçek şu: "Satın alınsa Fenerbahçe'ye gidecekti kiralık olunca Galatasaraylı oldu.." Yani Halil'in 'Ben illa Galatasaray'a gideceğim' diye bir tercihi yoktu! Bu işlerde parayı kim verirse oyuncu rotasını ona göre çiziyor. Takımmış, renkmiş, sevgiymiş, bu tür sözler her futbolcu için geçerli değil. Profesyonel yaşamda zaten olmasın da... Bu kadar basit.



LA GAZZETTA DELLO SPORT'TAKİ MOSTAFA GERÇEKLERİ!

Mostafa Mohamed, dün Fransa'ya gittiği gibi geri döndü. 15 saatlik bir operasyon mutsuz sonuçlandı. Şimdi Galatasaray istemese de Mısırlı forvet ile yola devam edecek gibi! Bundan sonra Galatasaray ile Mohamed arasındaki ilişkiler ne düzeyde olur bilmiyorum ama transferin olmaması Galatasaray için iyi olmadı. Düşük performansı nedeniyle teknik direktör Fatih Terim'in düşünmediği oyuncu için söylediği bir söz aklıma geldi. Terim, La Gazzetta dello Sport'a 16 Temmuz'da verdiği röportajda "Birçok maç 120 dakika oynandı. Buna karşın kalite düşmedi. Örneğin ben, bizim Mısırlı forvetimiz Mostafa Mohamed'i maçları benimle izlemesi için davet ettim. Ona forvet oyuncularının nasıl orta saha oyuncuları kadar çok koştuğunu göstermek istiyordum" ifadesini kullanmıştı. İşte o günlerde söylenen bu sözler bugünlerin habercisiydi. Belli ki aradan geçen sürede Fatih Hoca'nın istediklerini yapamamış Mohamed...



KURTARICI GEDSON!

Bugünlerde yine transferde en çok adı geçen bir başka futbolcu da Gedson. Adamı hem Beşiktaş istiyor, hem Galatasaray... Şurada kaldı saatler! İki takım da istiyor. Beşiktaş tarafından gelen bilgilere göre Gedson, Beşiktaş ile anlaştı. Galatasaray son dakikaya kadar bu transferi kovalıyor. Sanki bedava adam! İki büyük takımın kurtarıcısı olmuş Gedson!



ÖZİL'İN SİNİRLERİYLE OYNANIYOR

Mesut Özil geldiği günden beri tartışılıyor. Bu kadar çok hakkında yorum yapılması onun bir dünya yıldızı olmasından dolayı... Normal yani. Fenerbahçe'de bir maçta kaptan oluyor bir maçta yedek... Bir diğer karşılaşmada ise tribünde oturuyor.. Pereira, Mesut Özil'i ekstra, özel bir futbolcu olarak görmüyor. Bunu net bir şekilde ifade etti. Özetle şu mesajı verdi: "Duruma göre oynatabilirim seni ama kulübede yanımda da oturabilirsin. Bunu sorun etme." Mesut fizik olarak hâlâ hazır değil. Eksikleri var. Ama kulübeden de hamle oyuncusu olmaz. Bu iş tatsız bir noktaya giderse şaşırmam. Yedek oturacağını sanmıyorum. ABD'ye giderse de şaşırmam!