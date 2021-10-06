F.Bahçe'nin bu sezon ismi başarısıyla sık sık gündeme gelen genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu (21 yaş) seçimini Türk Milli Takımı'ndan yana yaptı.. Bu haberi dün SABAH Spor'da okudunuz.. Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz "Önce Ferdi bir karar vermeli.. Türk vatandaşlığı için başvurmalı" dedi. Arkasından baba Feyzullah Kadıoğlu, "Ferdi Kadıoğlu TC kimlik kartı.. Gerisini size bırakırım TFF" paylaşımı yapmıştı.. (Kuntz eksik bilgi almış bu arada) Biraz da sanki kafalar karıştı.



ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?

Öncelikle Milli Takım'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş, 30 Ağustos 2020'de verdiği bir röportajda bu konuyla ilgili bir soruya bakın ne yanıt vermiş: "Milli takımına alınamayan iki oyuncu var, işlem olarak yetişemeyen. Bir de karar olarak geç kaldığımız bir oyuncu yani alınması geç olan bir oyuncu var. Bunlar Fenerbahçe'den Ferdi ile Sinan Gümüş. Sinan; iki pasaportlu olduğu için hakkını kaybetmeden alabilmek için önce evet demesi, sonra işlem yapılması gerekiyor. Bu maça yetişmedi, daha sonra yetişirse değerlendireceğiz. Ferdi, o konuda henüz kararını netleştirmedi. Daha önceden karar vermiş olsaydı, evet dedikten sonra imza atacak, evraklar hazırlanıp FIFA'ya gidecekti. Dolayısıyla o süre şu anda yetişmiyor. Bundan sonrası için bir karar verip işleme koyarsak o zaman değerlendiririz."



FERDİ: BENİMLE TEMASA GEÇTİLER

Yani Milli Takım, Ferdi'yi beklemiş ama oyuncu yanıtını vermemiş.. Tabii konu önemli. Hollanda doğumlu olduğu için de basın Ferdi'nin peşini bırakmamış. Ferdi, milli takım kariyeri hakkında Hollanda'nın De Telegraaf gazetesine 23 Mart 2021'de bir demeç vermiş: "A Milli Takım yetkilileri benimle temas kurdu. Bu, zor bir seçim. Sezon başında Şenol Güneş ile görüştüm. Bu konuda dikkatlice düşünmek istiyorum çünkü yapacağım seçim kariyerimin geri kalanını belirleyecek."



HOLLANDA İSTEMEDİ Mİ!

Babası Türk, annesi Kanadalı olan yıldız futbolcuya Kanada da teklifte bulunmuş. Ama Ferdi kabul etmemiş. Oyuncunun ilk seçeneği Hollanda A Milli Takımı.. Hollanda Milli Takımı başarılı futbolcuyla ilgili bir karar verememiş. Bunun üzerine Ferdi de Türkiye'yi seçmiş. İyi de yapmış. Umarız gerekli evraklar kısa zamanda düzenlenir ve Ay-Yıldızlı takıma uzun yıllar hizmet eder.



BAŞKA TAKIM OLURSA YABANCI SAYILACAK

Diğer bir ayrıntı da önemli. Ferdi bugüne kadar Hollanda'nın U15'ten U21 takımlarına kadar bütün yaş kategorilerinde milli olurken, Türk Milli Takımı'nın genç yaş kategorilerinde hiç oynamadı. Kurallara göre, başka bir ülkenin A Milli Takımı'nın formasını giyen bir oyuncu, Türk pasaportuna sahip olsa da yabancı statüsünde sayılıyor. Ferdi eğer Hollanda ya da Kanada'yı tercih etseydi, F.Bahçe'de yabancı statüsünde oynamaya başlayacaktı. Bu da yerli oyuncunun çok önemli olduğu bir dönemde Fenerbahçe'ye zarar veren bir durum olacaktı.