Tahkim Kurulu, TFF Yönetim Kurulu'nun hakemler ve gözlemciler için verdiği kararı bozarak futbolda yeni bir tartışmaya neden oldu. Bu kararın detaylı gerekçesini daha açıklamadılar... 5'e 2 oyla sonuçlanan toplantıda Tahkim'in hakemleri görevlerine iade etmesi aslında sürpriz bir sonuç değil!. Tahkim Kurulu'nun kararları uzun zamandır tartışma konusu. İlk açıklamayı da Fenerbahçe Kulübü yaptı. Sürecin başından beri Fenerbahçe, sorular üzerinden kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Oysa hakemlerden yana en çok şikayetçi olan takım da onlardı. Yapının değişmesi, yeni hakemlerin gelmesine yönelik Kulüpler Birliği'nde öncü oldular. Bugün kararları eleştirirken, "Lig şaibeli bir hal aldı" mesajını futbolseverlere vermeye çalışıyor. Fenerbahçe'ye destek veren diğer kulüp Medipol Başakşehir… Onlar da Fenerbahçe gibi arka arkaya açıklamalar yaptı. Kararın ardından TFF'yi istifaya davet ettiler. Galatasaray ile TFF arasında Burak Elmas polemiği yaşanıyor. Bir yanda da Trabzonspor, Beşiktaş ve diğer kulüpler var. Onlar sessiz.. Sonuçta MHK'nin yaptığı operasyonu desteklediler. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yaşananlar nedeniyle oldukça rahatsız olduğu söyleniyor. İtalya maçının ardından Sayın Özdemir'in çok sert bir açıklama yapması bekleniyor. TFF'ye karşı Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir bayrak açtı. Diğerleri sessiz! 4 Nisan'da Kulüpler Birliği ve TFF yönetimi yayın ihalesi için bir araya gelecek. Burada herkes eteğindeki taşı döker herhalde. 'MHK değişsin, Tahkim değişsin, PFDK değişsin' deyip sonra başka yönlere yelken açmak da farklı bir durum. Tahkim Kurulu'nun son kararla bombayı TFF'nin kucağına bıraktığı net! Bu bomba patlar mı patlamaz mı bilinmez ama MHK başkanı Ferhat Gündoğdu'nun hakemlere, "Görevimin başındayım. Sizlerle yola devam edeceğiz" diye konuşması bir şeyin değişmeyeceğini gösteriyor.







İSMAEL BEŞİKTAŞ'A HAVA GETİRDİ

Beşiktaş, Valerien İsmael ile yeni bir döneme hızlı giriş yaptı. Ligin bitimine 8 hafta kala genelde teknik adam değişimi olmaz ama Beşiktaş, "kumarsa kumar" diyerek hocayı getirdi ve imzayı attırdı. Bu kararlılığı keşke daha önce gösterselerdi. Neyse geçmiş geçmişte kaldı. Fransız teknik adam, Beşiktaş'a bir hava getirdi burası kesin! Basın toplantısında her şeye net yanıtlar verdı. Karnından konuşmadı. İdman saatinden 1 saat önce 'Herkes tesislerde olsun' demiş. Önceden idmana 5-10 dakika kala gelen isimler varmış meğerse! Dünkü idman fotoğrafları da ilginçti. Sahaya getirdiği bir tahta ve üzerinde oyuncularına anlattığı yeni sistem; yani 3-4-3... Beşiktaş kalan haftalarda bu denemeyi yapacak. Trabzonspor zor maç, zor bir başlangıç... Hem de deplasmanda, 40 bin taraftar önünde. Böyle bir final maçında Beşiktaş ile ilk maça çıkmak zor iş. Her teknik adam bu topa girmez. "Ben biraz tribünde oturayım" diyen çok olur!