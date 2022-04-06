Daha önceki toplantılarda ‘Yayıncı kuruluşu istemeyiz’ diyen kulüpler fikir değiştirdi. Ama bu sefer de anlaşmanın süresi sorun oldu. Her kulüp farklı bir yıl söyledi. F.Bahçe bir seneyi kabul etmedi... Bazıları 2, bazıları 3 dedi. TFF noktayı koydu: Ortak karar alın, yazılı olarak bize bildirin. Şampiyonluk primlerinde Anadolu kulüplerine pay verilmesinde ise devler prensipte anlaştı

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifasının ardından önceki gün Riva'da önemli konular masaya yatırıldı. Bir türlü çözülemeyen yayın ihalesi için Kulüpler Birliği'nin kararsızlığı işi daha da çıkmaza soktu. İstifasının öncesinde Katar'a gidip beIN Sports'un yönetimiyle görüşen Özdemir, yeni rakamı açıklayamadan istifa ederken, toplantıya başkanlık eden Servet Yardımcı, TFF yönetimi ve Kulüpler Birliği temsilcileri meseleyi konuştu.



YAYIN MESELESİNDE ROTA TEKRAR BEIN SPORTS'A DÖNDÜ

Yayıncı kuruluşun 3 yıllık anlaşma istediği, bunun da karşılığının 2.1 milyar TL (Ayrıca isim hakkı 400-500 milyon TL) para olduğu kulüp başkanlarına iletildi. Kulüpler daha önceki yayıncı kuruluşu istemediklerini Nihat Özdemir'e söylemişlerdi. Ancak Saran Grubu'nun da verdiği rakam özellikle büyük takımları tatmin etmeyince sürpriz bir gelişme yaşandı: Kulüpler, 'beIN Sports ile devam edelim ama anlaşma kısa olsun' önerisini sundu. Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Yayıncı kuruluş 3 yıllık anlaşma istiyor" dedi. F.Bahçe ise 1 senede diretti.







SÖZLEŞME KONUSUNDA KULÜPLERİN ORTAK KARARI 2 YIL

Bazı kulüpler 2, bazıları 3 yıl deyince anlaşmazlık çıktı. Ortak karar 2 yıl olarak belirlendi. Ama anlaşmanın süresini beIN Sports'un kabul edip etmeyeceği belirsiz. Bu arada TFF'de yaşanan istifa sonrası hem UEFA hem FIFA, federasyondan bilgi istedi. TFF Yönetim Kurulu, futbolun dünyadaki patronlarına Nihat Özdemir'in istifasının gerekçelerini ifade etti.



ANADOLU TAKIMLARINA KÜÇÜK BİR ORAN VERİLECEK

Öte yandan büyük takımların aldığı şampiydnluk primi de masaya geldi. TFF daha önce; bu yıl 4 büyük takımın primlerinden vazgeçmesi halinde parayı Anadolu kulüplerine verebileceklerini söylemişti. Yapılan görüşmelerde oranın hepsi değil, küçük bir miktarının Anadolu takımlarına ödenmesine 4 büyük kulüp prensipte onay verdi. Ama yüzdelik oran belirlenemedi. Geçen sezon 4 büyüğe 260 milyon TL şampiyonluk primi ödenmişti.