Fenerbahçe'de hafta sonu divan başkanlığı seçimi var. Adaylar her gün konuşuyor. Camia için hayırlısı olsun... Geçtiğimiz günlerde eski başkan Aziz Yıldırım by-pass ameliyatı oldu. Anjiyo sonrası apar topar ameliyata alındı ve 5 damarı birden değişti. Yani kıl payı ölümden döndü. Şu an evinde istirahat ediyor. Çok zor bir süreç. Allah şifa versin... KENDISI ölümden dönerken şahsıyla ilgili açıklamalar yapılıyor. Özellikle başkan Ali Koç, Kıbrıs'ta F.Bahçe taraftarına seslenirken, Aziz Yıldırım'ı yerden yere vurdu. Olabilir! Sonuçta birbirlerinden haz etmiyorlar. Ama kişi hastanede yoğun bakımda hayat mücadelesi verirken, "Keşke ameliyat olmasaydı. Şans işte! Ben ona neler söyleyecektim" diyor Ali Koç... Yetmiyor devam ediyor; "Aday olsun yarın seçime giderim. Şimdi daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Bazen şans insanın yanında oluyor. Acil şifa diliyorum. Ağır bir ameliyat. Restse rest, meydan okumaysa meydan okuma." Birkaç kez izledim konuşmayı, 'gerçekten söylemiş mi' diye.. Bu konuşmayı 1 ay önce ya da 1 ay sonra yapsa anlarım da hastalık bu! Fenerbahçe Kulübü değerlerinden niye bu kadar kopmuş!







Hadi başkanı geçelim, Vefa Küçük'e bakalım... O da seçim propagandası yaparken ağzından Aziz Yıldırım'ın ismini bırakmıyor. Divan başkanlığını bakın nasıl yorumlamış Sayın Küçük; "Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasındaki çekişmenin ilk provası cumartesi günü başkanlık divanı için yapılacak. Muhalefet olanlar mevcut kulüp başkanını devirme niyetindeler." Ne alaka! Yıldırım evinde sağlına kavuşmanın mücadelesini verirken, gölgesi bile konuşuluyor. Enteresan mı? Ayıp mı? Bilemedim!.. Sayın Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü'nün, beğenin ya da beğenmeyin 20 sene başkanlığını yapmış, kupalar almış, şampiyon olmuş ve hayatının büyük bir bölümünü sarılacivertli renklere adamış bir isim...

Vefa, sadece İstanbul'da bir semt ismi olmasa gerek...