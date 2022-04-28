Trabzonspor şampiyonluk için gün sayıyor.. 9. haftadan beri ligin zirvesinde... Zor bir yolculuk.. Daha geçen sezon temelleri atıldı bu rüyanın... Planlamalar yapıldı, takımdaki eksikler saptandı, transferler erkenden bitirildi.. Bugün mutlu sona bir adım kalmışken şampiyonluğun itibarsızlaştırılması için çabalar var.. Sosyal medya denen çöplükte bunları fazlasıyla görüyoruz. Çoğu sahte hesaplardan.. Paralı askerler de var tabii! Ya da gazeteci (!) kimliği taşıyan holiganlar! Trabzonspor, uzun yollardan, çetin günlerden geçti. İnatla, sabırla, azimle, oynadığı futbolla şampiyonluğu hak etti.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bu sezon sınıfta kaldı. Büyük bütçelerle takımlar kurdular ama hoca ve kadro istikrarını sağlayamadılar. Yöneticiler aynaya bakmak yerine suçlarını hep dışarıda aradılar. Özellikle son şampiyon Beşiktaş'ın durumu en vahimi! Sezon başı net favoriydi.. Büyük oyuncular aldılar ama büyük futbol oynamadılar. Bir sezonda 3 teknik adam ile çalıştılar. Bu Beşiktaş'ın genlerinde olmayan bir durumdu. Rakipleri, Trabzonspor'un başarısına saygı duymalı... İstanbul'un 3 büyük takımı da kutlamalı, takdir etmeli.. Başarıyı algılar üzerinden aşağı çekmek kimseye bir fayda getirmez.