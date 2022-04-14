Çok hareketli günler yaşıyoruz futbolda.. Süper Lig'de şampiyon belli oldu ama başka konular gündemi meşgul ediyor.. Sırayla bakalım..

1-Kadro dışı kalan hakemlerin meselesi uzadıkça uzadı.. Hakem İşleri Müdürü Tayfur Özkan'ın hakemlere yolladığı bir mailde, Cüneyt Çakır başta olmak üzere MHK'nin kadro dışı bıraktığı hakemlerin, görevleri devam eden hakemleri protesto ve isyana teşvik ettikleri ve bu konuda bilgisi olan kişilerin bilgi vermesini istiyor! Özellikle de, "Dediklerimizi yapmazsanız Cüneyt ağabeyiniz sizi takip ediyor. Yapmazsanız plakanızı alacak. Göreve geldiğinde unutmayacak" satırları dikkat çekici!.. Dün MHK ve TFF'den bir ses çıkmadı. Zaten belgeyi de Hürriyet yayınladı haberle birlikte.. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakemlere yapılan operasyonun gerekçesini açıklarken "Neden sezon sonuna bırakmadınız?" sorusuna, "Şimdi yapmamız gerekiyordu. Kaybedecek vakit yoktu" demişti. Bu sorunun yanıtının ne kadar değerli olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz. İddialar vahim.. Merkez Hakem Kurulu Başkanı, yönetimi ve hakemleri etki altına almak, onlara sopa göstermek, yönlendirmek başlı başına büyük suç.. İddiaların altı boşsa bu da ayrı bir skandal tabi.. Fakat MHK'de anladığımız kadarıyla taht oyunları varmış.. Atanmış başkan ve ekibini yönetmeye çalışmak, etki altına almak kabul edilemez bir şey.. Gelecek sezonu tehlikeye atmak istemiyorsanız, hiçbir şeyi halının altına süpürmeyin. Kimin ne hesabı, ne derdi varsa, neyden şikâyetçi ise ortaya dökülmeli.. Türkiye'de futbolseverler iki gruba bölünmüş hakem camiası görmek istemiyor.



3 MİLYAR TL OLACAK MI?

2- Diğer konu yayın meselesi.. Bu konu hâlâ çözülmedi.. Fakat yeni gelişmeler var.. Büyük ihtimalle hatta yüzde 90 yine futbolun yayıncısı beIN Sports olacak.. Müzakereler devam ediyor. Kulüpler Birliği bu işi eline yüzüne bulaştırınca, tekrar TFF devreye tam anlamıyla girdi.. Digiturk'ü daha önce istemeyen Kulüpler Birliği, şimdi tekrar oraya yelken açtı ve söz hakkını da TFF'ye bıraktı. Rakamlar kulüplerin istediği gibi belki 3 milyar TL sezonluk olmaz ama ona yakın bir fiyatı bulacak.. Mesele sözleşmenin süresi.. Geçen hafta da yazdım.. Yayıncı kuruluş 3, bazı kulüpler 2 bir kısmı da 1 yıllık anlaşma yapalım diyor. Yıl konusunda kulüpler daha anlaşamadı.