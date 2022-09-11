Kazanmaya bir kez değil, üç-dört kez çok yaklaştık.. Böyle yenilmek çok dramatikti. Mücadeleyi farklı kaybetseydik bu kadar üzülmezdik.. Kötü başlayıp sonrasında öne geçmek, 2. ve 3. çeyrekte rakibi sürklase etmek önemliydi ama basit hatalar, maçı başka boyuta taşıdı, bedelini ağır ödedik. İnsanın inanası gelmiyor. Bu kadar tecrübeli oyuncular, NBA'de forma giyen isimler bu hataları yapmamalıydı. Atış kaçabilir, nitekim Cedi iki serbest atıştan yaralanamadı ama o an atmalıydı… Furkan'ın son saniyedeki hatası... Belki bu maçın en çok konuşulan ismi Cedi ve Furkan olacak ama onlara da çok fazla yüklenmek acımasızca olur. Sonuçta takım kaybetti. Galip gelinse takım kazanacaktı. Turnuvanın başından beri en iyi oynadığımız karşılaşmalardan biriydi. Fakat tecrübe başka bir şey… Mesela bir rakam var dikkat çeken. Fransa benchten 41 sayı bulmuş, Türkiye'ye buradan 15 sayı gelmiş… İşte burada tecrübe ortaya çıktı. Fransa'ya fizik olarak ezildik, özetle tecrübeyle işi bitirdiler. Kalite demiyorum bakın.. Değişik bir turnuva oynadık, çok gergindik. Bizi sürekli gerdiler. Gürcistan'da yaşadıklarımız, haksızlıklar, saldırılar... Şu maçın saati bile tuhaftı. Ama bunlar yapılan hataların bahanesi değil… Koç Ergin Ataman'ın çok sert ifadeleri oldu bu süreçte. Çok noktaya savaş açtı, enerjimiz boşa harcandı.. Sahaya odaklanmak lazımdı biraz daha, yazık oldu. Ne olursa olsun bu çocukları linç etmeyin. Unutmayın ki onlar bize lazım.