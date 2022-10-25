Galatasaray bir haftadır, "Bize operasyon çekiliyor" diyerek, açıklama üstüne açıklama yapıyor. İddialar ve ithamlar çok ağır ve vahim. Varsa ellerinde bir bilgi veya belge savcılığa gitmeliler. En son Erden Timur, "Bu ligi gerekirse oynatmayız" dedi. (-ki bana göre çok yanlış bir açıklama) Bu büyük fırtına ya Galatasaray'ı yutacak ya da nefes aldıracak. Bir diğer gerçek ise takımının hocasından futbolcusuna kadar herkes 'hakem' diyor. Peki TFF ne yapacak? Kulislerdeki iddialara göre Dünya Kupası arasında Merkez Hakem Kurulu'nda bir değişim yaşanacak. Bu değişim muhtemelen hakemlerin içinden olacak. Kimler gidecek kimler kalacak göreceğiz

Gelelim yabancı hakeme... Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe başkanları yabancı hakeme sıcak baktıklarını zaman zaman açıkladılar. 5 Kasım'da Galatasaray-Beşiktaş derbisi var. TFF bu derbi için hem VAR'a hem de sahaya yabancı hakem getirsin. Madem yabancı hakem istiyorlar, herkes bir görsün bu işler nasıl oluyor! Bu hakemlerin maliyeti de iki kulüpten tahsil edilsin. Benimki bir fikir jimnastiği... Ayrıca 'VAR da yabancı olsun' diyorlar... Zaten TFF "Geçiş sürecinde UEFA'ya bağlı ülkelerdeki VAR sertifikasına sahip hakemlerden faydalanılacaktır" açıklamasını yapmıştı. Sahada Türk, VAR'da yabancı olur mu? Olmaz!.. Bunu TFF de biliyor. Görev yapan hakemlerinin hepsinin aynı dili konuşması gerekiyor. 34 kişilik hakem kadrosunda dil bilen kaç hakem var! Derbiyi komple yabancı hakemler yönetsin, görelim bakalım bu yangın sönecek mi!..