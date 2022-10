Ülkemizde sporda muhteşem başarılara imza atıyoruz. Salonlarda, sahalarda, ringlerde sporcularımızın zaferleriyle gururlanıyor, sevinç gözyaşlarıyla ağlıyoruz. Ampute Milli Takımımız, Türkiye'ye büyük başarı daha yaşatırken bu tarihi anı dün SABAH SPOR sayfalarında dolu dolu görkemli bir şekilde gören servis olduğumuz için mutluyuz. Türk bayrağının olduğu her yerde bir zafer, bir mutluluk söz konusu ise hakkını teslim etmek, gazetecilik olarak en büyük görevimiz. Reyting, F.Bahçe ya da başka yerlerde olsa da bu aslan yürekli insanların emeklerini gözardı edemeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve değerli bakanlarımız da bunu ifade ederken, mutlu aile fotoğrafının içinde yer alıp, gönüllerini ortaya koydular, çocukların yanlarında oldular. Bir kez daha tebrik ederim.







YIKIP YAKANLAR!

Gelelim futbola… Giresunspor-Beşiktaş maçındaki ofsayt pozisyonu sonrası kıyamet koptu. 90. dakikada Borja Sainz'ın ceza sahasına yaptığı ortada Hayrullah Bilazer, boş pozisyondaki Oğulcan Çağlayan'a topu vermiş. Bu oyuncunun vuruşunda, top ağlara giderken gol VAR'a takılmıştı. O gün bugündür bu çizginin yanlış olduğu konuşuluyor. Daha önce hakemlik yapmış ve şu an TV'lerde yorumculuk, yazarlık yapan isimlerin yüzde 95'i pozisyonun ofsayt olduğunu yazıp söylese de tatmin olmadı futbol kamuoyu! Çünkü zihinleri bulandırdılar. Bu sosyal medyadaki çöplükten dolayı.. Siyaha beyaz, beyaza siyah derse kıyamet kopuyor. İnsan inanmaya da başlıyor, gerçekler buhar olup uçuyor, 'çamur at izi kalsın' jargonu işliyor... Sosyal medyaya göre elden ofsayt çizgisi çekilmiş. Dikkatli bakılırsa, Giresunsporlu futbolcunun omzundan aşağı inen dikme var. Yanlış nedir? Desteksiz haykırmanın, yangının nedeni nedir? Beşiktaş da dün bir açıklama yaparak TFF'ye tepki gösterdi. Gerçek bir ofsayt sonrası gelinen noktaya bakarsak dram! Bir yanda kupa kaldırıp ağlayan engelli sporcularımız, diğer yanda doğruya yanlış diyerek, yıkıp yakanlar... Güler misin ağlar mısın?