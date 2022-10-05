Mauro İcardi'nin, Türkiye'ye transferinin ses getireceği kadar gerçek bir şey de magazin basınının gündeminden düşmeyeceğiydi. Bu gerçeği daha ıslak imzasını atmadan önce herkes biliyordu. Galatasaray yönetimi de... Dünya yıldızı bir oyuncunun yaşamı medyanın gündeminden düşmez. Bu nedenle İcardi ile ilgili haber ve yorumlara Galatasaraylılar ve yönetim kızmasın.







Oyuncunun, Arjantin'e gidişi olay olurken Galatasaray'ın bu konuda sessiz kalması tepkileri büyüttü. Bir iletişim kazası! Peki İcardi, Galatasaray'a faydalı olacak mı? Açıkçası bu sorunun yanıtı için beklemek gerekiyor. Gerçek olan Diagne, Falcao, Mohamed, Halil, Gomis, Seferovic ve İcardi! Son 2-3 sezondur adları gündemden düşmeyen isimler, hepsi de iyi oyuncular… Ama hep olaylarıyla gündeme geldiler. Suçlu kim acaba?



ÇAKIR'IN HOCALIĞI KALKAVAN'IN FORMASI

Cüneyt Çakır, hakemliği bırakmıştı geçtiğimiz günlerde. TFF, kendisi ile hakem hocalığı için sözleşme imzaladı. Yeni genç hakemleri, Cüneyt hoca yetiştirecek. Bakıldığı zaman mantıklı!. Ama ortada tuhaf bir durum da var. Kararları, tavırları, eylemleriyle eleştirilen ve kadro dışı kalan Çakır, hakemlere öğretmenlik mi yapacak şimdi!. O zaman hakemliğe devam etseydi, niye emekli oldu ki! 100 bin TL aylık ve gittiği maçlarda alacağı 10 bin TL ücret. Aylık en az 140 bin TL eder. Bir bildikleri vardır herhalde..







Gelelim diğer konuya.. Mete Kalkavan, Anadolu Efes maçında giydiği forma ile gündem oldu. Ailesiyle beraber Kalkavan'ın bir karşılaşmaya gitmesi kadar doğal bir şey olamaz. Anadolu Efes'ten kombinesi olduğu için çoğu maçı da takip etmiş. Fakat biz forma giymesine tanıklık etmedik ya da o kısmı gözden kaçtı. Ailenin spor, basketbol sevgisini eleştirecek değiliz. Forma da giyebilir ancak hakemler bu kadar tartışma konusuyken dikkatli olmak gerekirdi. Kalkavan anladığım kadarıyla hakemliği bırakmayı kafasına koymuş. Geçen yılki operasyonda da arkadaşlarına destek adına maçlara çıkmamış ve istifa kararı almıştı. Kalkavan'ın kariyerine nokta koyup yorumculuk dünyasına gireceğini düşünüyorum. Belki o da hocalık yapar..



İYİ OYUN DEĞİL, SATRANÇ!

Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ardından yapılan tüm yorumlar aynıydı: "Böyle derbi mi olur? Dağ fare doğurdu." Beklentileri çok büyük tutunca hayal kırıklığı da büyük olmuş. İki takım için de tek şey vardı: "Maçı kaybetmemek." Dolayısıyla hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'nin taraftarlarına güzel bir resital sunalım gibi dertleri yoktu. Valerien İsmael ve Jorge Jesus tam bir satranç oynadılar. Kazanan olmadı ama üzülen de. Açıkçası futbolsever dışında herkes mutluydu. Oyuncular, teknik adamlar ve başkanlar. Etrafa gülücük saçıyorlardı. Acı ama gerçek bu.