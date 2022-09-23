Zaman kimseye ayrıcalık yapmıyor. Bir gün gelip spor ya da hayatınızdaki başka şeylere nokta koymak zorunda kalıyorsunuz. Roger Federer gibi… 2015 yılında İstanbul'a gelmişti. Onunla röportaj yapan 4 gazeteciden biriydim. Yani şanslı bir gazeteciydim.. Sporda zarafet kavramının ne olduğunu gösteren nadir sporculardan biri.. Demeçleri, rakiplerine olan saygısı, duruşu ve yaşamıyla dikkat çeken bir tarafı vardı. İki yıldır sakatlıklarla boğuşuyordu.







Dizinden geçirdiği ameliyatlar için "Wimbledon'da oynadığımdan beri geçen yıl ince bir buz üzerinde olduğumu biliyordum. Geri dönmeye çalıştım ama yapabileceklerimin bir sınırı vardı. Dürüst olmak gerekirse buna inanmayı bıraktım" diyerek vedanın sinyalini vermişti. Tenise olan aşkı nedeniyle inatla tutunmaya çalıştı oysa... Dünya spor tarihine adını yazdırarak eşi Mirka ve 4 çocuğuyla yeni bir yaşama 'merhaba' diyecek artık. Biz ise tek el backhand'lerini özleyeceğiz.



HERKES SÜPER İSMAEL KÖTÜ!

Beşiktaş kendi kendini bir krizin içine attı. Bir yanda teknik adam Valerien İsmael tartışması bir yanda Ersin Destanoğlu imza atar mı atmaz mı söylemleri! İsmael'in performansı diplerde değilken adamı dibe çekmek malum sosyal medyanın yaptığı en iyi şey.







Hataları olduğu bir gerçek, lakin Jorge Jesus, Okan Buruk ya da Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın kabahati yok mu? Ya da Abdullah Avcı'nın… Dolayısıyla Beşiktaş'taki teknik adam tartışması takıma zarar verir, hocayı da camia önünde güvenilir olmayan bir insan haline getirir. Fenerbahçe derbisini teknik adam için final maçına döndürürseniz zararı büyük olur! Ersin'e gelirsek; isterse imza atar istemezse gider, bu kadar basit! 10 numara bir kaleci değil sonuçta.



GALATASARAY RESMEN TFF'YE BAŞVURMALI!..

Yusuf Demir tartışması aldı başını gidiyor. Oyuncu transfer edilirken bu şartlarda yerli statüsünde oynamayacağı belliydi. Peki Galatasaray neden aldı? Sarı-kırmızılı takım, geleceği parlak, üzerinden para da kazanabileceği bir ismi renklerine kattı. Yerli mi yabancı mı tartışmalarının olacağını illaki hesaplamışlardı... Zaten yerli olarak oynasaydı Trabzonspor ya da başka bir takım da transfer ederdi.







Konuyu çok uzatmadan G.Saray, resmi bir dilekçeyle FIFA'ya ve TFF'ye başvurmalı (belki de başvurdu). Şunu demeli TFF'ye, "Oyuncunun Süper Lig'de oynamasını engelleyen maddeyi kaldırın." TFF yönetimi de konuyu tartışır ya kaldırır ya da "Lig başlayalı 7 hafta olmuş. Benim böyle bir karar almam şu an imkânsız" der. Milli Takım meselesini ise tartışmaya hiç gerek yok . Başkan Dursun Özbek'in, oyuncunun Türklüğünü anlattığı saatlerde Yusuf Demir, 'gülerek' Avusturya Milli Takımı paylaşımı yaptı. Yani dedi ki: "Benim tercihim Avusturya. Siz meselenin bu kısmını tartışmayı bırakın."