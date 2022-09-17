Bir yıl önce bir eylül günü, Stefan Kuntz, Milli Takım'a imza attı. Aradan geçen zamanda kendisinin performansına dair net ifadeler kullanamayız... Yakın bir zamanda verdiği röportajda Alman teknik adam, Almanya'nın ev sahipliği yapacağı 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) kendisini saha kenarında hayal edip etmediğiyle ilgili bir soruya bakın ne yanıt vermiş: "En büyük amacım Almanya'daki EURO 2024 ama şu anda sadece Porto'da sahaya çıkarken nasıl yürüyeceğimi düşünüyorum. Türkiye'de yeteri kadar sabır olmazsa Almanya'da o bahsettiğiniz yürüyüşü de yapamayabilirim." O sabır bizde hiç olmadı, olmaz da... Bir kere bunu yazalım… Bugün liglerin 6 haftası geride kalırken, 4 büyük takımın teknik direktörü de ağır eleştirilere maruz kaldı. Ki bazı futbolcular yerden yere vuruldu. Kuntz'a dönersek bu sabrı umarım ki gösteririz. Ama bir yandan kulislerde Sergen Yalçın'a Milli Takım hocalığı teklif edilecek gibisinden söylentiler dolaşıyor. Sorduğum kaynaklar bunu doğrulamadı… Benim de inanasım gelmedi zaten. Alman hocanın Almanya-Türkiye arasında gidip gelmesi eleştiri konusu anladığım kadarıyla… Türk Milli Takımı'nı bir yerli adam çalıştırmalı ve de sürekli burada olup takip yapmalı diye düşünenler olmalı! Fakat bunu Fatih Terim ve Şenol Güneş yaptı ama onlar da hep eleştirildi.



TERCİHLER…

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Seçimi beğenen var, beğenmeyen var! Ben de şöyle bir kadroya baktım: Serdar Gürler dikkatimi çekti mesela... 4 yıl sonra tekrar Milli Takım'a alındı. Serdar Dursun var; Fenerbahçe'de Jesus ona artık forma vermiyor... Avrupa listesinde adı da yok... Trabzonspor, gol kralı Umut Bozok'u transfer etti. Umut yok mesela! Galatasaray ile yollarını ayıran Halil Dervişoğlu sezon başından beri İngiltere'de 79 dakika oynadı... Ama Kuntz ondan vazgeçmiyor! Kaleci Doğan Alemdar kendi takımında 3 maç oynamış. Beşiktaş kalecisi Ersin de 4 maçta forma giymiş. Sözleşmesi ile ilgili sorunlar var çocuğun. En azından Doğan takıma seçiliyorsa Ersin de o kadroda olmalıydı... Ya Salih Uçan... Beşiktaş tepki gösterdi zaten, haklı mı, haklı... Çocuk gayet formda. Teknik adam tercihleri her zaman eleştiri konusu olur. Bekleyip görmek lazım!